Китайська Anta купила 29% акцій Puma за $1,8 млрд і стала найбільшим акціонером

Китайська компанія Anta Sports придбала 29,06% акцій Puma у родини Піно за 1,5 млрд євро (1,8 млрд доларів), ставши найбільшим акціонером німецького виробника спортивного одягу. Anta планує використати свій досвід для підтримки Puma на прибутковому китайському ринку.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Reuters.

Інвестиції Anta у Puma

Anta заявила, що використає свій досвід для підтримки Puma на прибутковому китайському ринку та допоможе компанії відновити продажі. Угода також сприяє планам Anta стати більш глобальним бізнесом; бренд є власником Fila та спонсором Salomon.

Інвестиційний фонд родини Піно Artemis, який контролює конгломерат розкішних брендів Kering, продав свою частку Puma за 35 євро за акцію готівкою, що допоможе фонду зменшити боргове навантаження.

Акції Puma спочатку зросли на 17%, а до 14:45 – на 9%, хоча залишаються близько до найнижчих показників за десятиліття. Пропозиція Anta включає 62% премію до ціни закриття акцій Puma у 21,63 євро.

Угода з’являється на тлі зусиль Puma відновити позиції на ринку після втрати частки проти Nike, Adidas та нових брендів, таких як On Running.

Генеральний директор Puma Артур Хоельд назвав угоду "вотумом довіри" до бренду та його стратегічного розвитку: "Anta прагне допомогти Puma реалізувати потенціал свого бренду та створити довгострокову цінність для споживачів і акціонерів".

Anta планує розвивати Puma на китайському ринку

Китайська компанія Anta придбала частку в Puma та планує активно розвивати бренд у Китаї, де він наразі приносить лише 7% світових доходів. За словами Вей Лінь, глобального віце-президента Anta, компанія має великий досвід у просуванні спортивних брендів і може допомогти Puma значно збільшити продажі на прибутковому китайському ринку.

Anta вже управляє кількома відомими брендами, серед яких Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport, Maia Active, а також Amer Sports, власник Salomon, Arc’teryx, Wilson. Досвід компанії показує, що вона здатна успішно підтримувати бренди на глобальному рівні навіть у складних ринкових умовах.

За словами Крістіана Рейндла з Union Investment, Puma наразі перебуває у процесі реструктуризації, і Anta має намір сприяти стабільному розвитку компанії, але не планує її повного поглинання. Після завершення угоди Anta прагне отримати місця в раді директорів Puma, щоб брати участь у стратегічному управлінні та розвитку бренду.

Акції Anta після оголошення угоди зросли на 2%, демонструючи довіру інвесторів до планів компанії щодо розширення Puma на китайському та світовому ринках.

Puma під тиском

Puma стикається з посиленою конкуренцією та слабким попитом на нові моделі кросівок, включно з Speedcat. Генеральний директор Артур Хоельд проводить реорганізацію компанії, скорочуючи понад 1 400 робочих місць.

Китайська Anta придбала близько 29% акцій Puma у фонду Artemis, надаючи фінансування для підтримки бренду та довіряючи команді Хоельда у реалізації стратегії щодо обмеження знижок, оптимізації асортименту та покращення маркетингу. Угода чекає на антимонопольні та регуляторні дозволи в Китаї та інших юрисдикціях.

Про Puma

Заснована в 1948 році, німецька компанія Puma минулого року отримала чистий прибуток 281,6 млн євро при продажах 8,8 млрд євро. Глобальна робоча сила компанії налічує приблизно 22 000 осіб.

Puma є спонсором, зокрема, футбольного клубу "Манчестер Сіті", збірної Португалії та чоловічої збірної Данії з гандболу. До повномасштабного вторгнення мережа Puma в Україні налічувала 35 магазинів.

Раніше Puma анонсувала скорочення 900 робочих місць до кінця наступного року в рамках реструктуризації, спрямованої на повернення до зростання до 2027 року. Puma також продаватиме менше товарів оптовим продавцям зі знижками в США, натомість зосередиться на збільшенні прямих продажів через власний вебсайт та магазини.

Про Anta

Anta Sports Products Limited - китайський гігант у сфері спортивного одягу та взуття, заснований у 1991 році в провінції Фуцзянь. Спочатку компанія займалася контрактним виробництвом, але з часом перейшла до розробки власних високотехнологічних товарів і стала офіційним постачальником екіпірування для китайської олімпійської збірної.

Сьогодні Anta входить до трійки світових лідерів спортивних брендів за вартістю на азіатському ринку, конкуруючи з Nike та Adidas, і має понад 10 тисяч магазинів у країнах Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Північної Америки.

Anta активно розвивається через придбання інших брендів, серед яких FILA, Descente та Kolon Sport, а також інвестує в міжнародні контракти. Компанія співпрацювала з відомими спортсменами, включно з боксером Менні Пак’яо та зірками NBA Кевіном Гарнеттом і Луїсом Сколою.

Окрім основного бренду, група Anta володіє правами на Fila в Китаї та є найбільшим акціонером Puma станом на 2026 рік. У 2021 році виручка компанії перевищила 49 мільярдів юанів, основну частину прибутку приносять продажі одягу та взуття.