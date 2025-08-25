Китайская компания не смогла запретить "Укргаздобыче" заключать договоры на буровые долота: что известно

Китайская компания Wuhan Longway Petroleum Technology (Wuhan LPT) не смогла через суд запретить АО "Укргаздобыча" (УГД) заключать договоры на закупку буровых долетов с другим победителем тендера. Апелляционную жалобу компании из КНР оставили без удовлетворения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию консалтинговой компании ExPro.

История началась с тендера на 103,4 млн грн, где Wuhan LPT изначально выиграла обойдя конкурентов AB Capital, "Хайлон Ойл Сервис и Инжиниринг Юкрейн" (дочерняя китайской Hilong), "Украинская независимая геологическая группа", "МИК" и Vernai Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Однако компания "МИК" пожаловалась в Антимонопольный комитет (АМКУ) на несоответствие банковской гарантии китайской фирмы. АМКУ поддержал жалобу, обязав УГД отменить результаты тендера.

Wuhan LPT подала в суд, пытаясь обжаловать решение Антимонопольного комитета и запретить "Укргаздобыче" проводить новую закупку. Однако суды первой и апелляционной инстанции отказали китайской компании. Судьи объяснили, что предмет иска и меры обеспечения (запрета) — это разные вещи, и простого несогласия с решением АМКУ недостаточно для вмешательства в тендерный процесс.

В результате апелляционную жалобу китайской компании оставили без удовлетворения. Таким образом, УГД может заключать договоры с другими участниками тендера. Wuhan LPT имеет возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, 22 августа стало известно, что суд обязал компанию "Нефтесервис" вернуть "Укргаздобыче" более 3,8 млн грн за неоказанные услуги по цементированию скважин.