Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Китайская компания не смогла запретить "Укргаздобыче" заключать договоры на буровые долота: что известно

суд, рука, молоток
УГД отстояло свою правоту в суде против китайской Wuhan LPT. / Freepik

Китайская компания Wuhan Longway Petroleum Technology (Wuhan LPT) не смогла через суд запретить АО "Укргаздобыча" (УГД) заключать договоры на закупку буровых долетов с другим победителем тендера. Апелляционную жалобу компании из КНР оставили без удовлетворения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию консалтинговой компании ExPro.

История началась с тендера на 103,4 млн грн, где Wuhan LPT изначально выиграла обойдя конкурентов AB Capital, "Хайлон Ойл Сервис и Инжиниринг Юкрейн" (дочерняя китайской Hilong), "Украинская независимая геологическая группа", "МИК" и Vernai Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Однако компания "МИК" пожаловалась в Антимонопольный комитет (АМКУ) на несоответствие банковской гарантии китайской фирмы. АМКУ поддержал жалобу, обязав УГД отменить результаты тендера.

Wuhan LPT подала в суд, пытаясь обжаловать решение Антимонопольного комитета и запретить "Укргаздобыче" проводить новую закупку. Однако суды первой и апелляционной инстанции отказали китайской компании. Судьи объяснили, что предмет иска и меры обеспечения (запрета) — это разные вещи, и простого несогласия с решением АМКУ недостаточно для вмешательства в тендерный процесс.

В результате апелляционную жалобу китайской компании оставили без удовлетворения. Таким образом, УГД может заключать договоры с другими участниками тендера. Wuhan LPT имеет возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, 22 августа стало известно, что суд обязал компанию "Нефтесервис" вернуть "Укргаздобыче" более 3,8 млн грн за неоказанные услуги по цементированию скважин.

Автор:
Татьяна Ковальчук