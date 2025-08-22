Запланована подія 2

"Укргаздобыча" отсудила у подрядчика почти 4 млн грн

Суд обязал компанию "Нефтесервис" вернуть "Укргаздобыче" более 3,8 млн грн за неоказанные услуги по цементированию скважин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Детали дела

Отмечается, что в июле 2023 года филиал БУ "Укрбургаз" АО "Укргаздобыча" подало иск к ООО "Нефтесервис", владельцем и директором которого является Анатолий Беличенко, о взыскании более 3,8 млн грн из-за ненадлежащего выполнения договора.

В августе 2022 года стороны заключили договор о предоставлении услуг по цементированию скважин. Согласно ему "Нефтесервис" должен предоставить услуги до конца года. Однако работы на некоторых скважинах не были завершены или вообще не проводились. В марте 2023 стороны подписали акт приема-передачи, которым зафиксировали фактически выполненные работы.

"Укрбургаз" считал, что "Нефтесервис" безосновательно удержал более 3,8 млн грн, поэтому требует их возвращения. "Нефтесервис" признала иск частично, согласившись лишь вернуть 117,5 тыс. грн, объяснив это тем, что в рамках договора велись работы, в частности – по мобилизации и подготовке.

Суд пришел к выводу, что "Нефтесервис" получила оплату за неполностью или вообще не предоставлены услуги, и обязал его вернуть "Укргаздобыче" более 3,8 млн грн.

Отметим, АО "Укргаздобыча" увеличило объемы добычи газа в 2024 году до 13,9 млрд куб. м (13,2 млрд куб. м газа в 2023 году). В 2024 году компания ввела в эксплуатацию 83 новых скважины и достигла наибольшего за три последних года объема суточной добычи – 38,9 млн куб. м.

Автор:
Светлана Манько