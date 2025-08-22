"Укргазвидобування" відсудило у підрядника майже 4 млн грн

Суд зобов’язав компанію "Нафтосервіс" повернути "Укргазвидобуванню" понад 3,8 млн грн за ненадані послуги із цементування свердловин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Деталі справи

Зазначається, що у липні 2023 року філія БУ "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування" подало позов до ТОВ "Нафтосервіс", власником та директором якого є Анатолій Бєліченко, про стягнення понад 3,8 млн грн через неналежне виконання договору.

У серпні 2022 року сторони уклали договір про надання послуг із цементування свердловин. Згідно з ним "Нафтосервіс" мав надати послуги до кінця року. Однак роботи на певних свердловинах не були завершені або взагалі не проводились. У березні 2023 року сторони підписали акт приймання-передачі, яким зафіксували фактично виконані роботи.

"Укрбургаз" вважав, що "Нафтосервіс" безпідставно утримала понад 3,8 млн грн, тому вимагає їх повернення. "Нафтосервіс" визнала позов частково, погодившись лише повернути 117,5 тис. грн, пояснивши це тим, що у межах договору велися роботи, зокрема – з мобілізації та підготовки.

Суд дійшов висновку, що "Нафтосервіс" отримала оплату за неповністю або взагалі не надані послуги, і зобов’язав його повернути "Укргазвидобуванню" понад 3,8 млн грн.

Зауважимо, АТ "Укргазвидобування" збільшило обсяги видобутку газу в 2024 році до 13,9 млрд куб. м (13,2 млрд куб. м газу у 2023). В 2024 році компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку – 38,9 млн куб. м.