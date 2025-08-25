Китайська компанія не змогла заборонити "Укргазвидобуванню" укладати договори на бурові долота: що відомо

Китайська компанія Wuhan Longway Petroleum Technology (Wuhan LPT) не змогла через суд заборонити АТ "Укргазвидобування" (УГВ) укладати договори на закупівлю бурових доліт з іншим переможцем тендеру. Апеляційну скаргу компанії з КНР залишили без задоволення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію консалтингової компанії ExPro.

Історія почалася з тендеру на 103,4 млн грн, де Wuhan LPT спочатку виграла обійшовши конкурентів AB Capital, "Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн" (дочірня китайської Hilong), "Українськц незалежну геологічну групу", "МІК" та Vernai Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Однак компанія "МІК", поскаржилася до Антимонопольного комітету (АМКУ) на невідповідність банківської гарантії китайської фірми. АМКУ підтримав скаргу, зобов'язавши УГВ скасувати результати тендеру.

Wuhan LPT подала до суду, намагаючись оскаржити рішення Антимонопольного комітету та заборонити "Укргазвидобуванню" проводити нову закупівлю. Проте суди першої та апеляційної інстанції відмовили китайській компанії. Судді пояснили, що предмет позову та заходи забезпечення (заборони) — це різні речі, і простої незгоди з рішенням АМКУ недостатньо для втручання в тендерний процес.

В результаті апеляційну скаргу китайської компанії залишили без задоволення. Таким чином, УГВ може укладати договори з іншими учасниками тендеру. Wuhan LPT має можливість подати касаційну скаргу до Верховного суду.

