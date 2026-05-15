Китайская XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе из-за нехватки мощностей

Китайский производитель электромобилей XPeng начал переговоры с немецким концерном Volkswagen по поводу покупки одного из его европейских заводов. Компания остро нуждается в новых производственных площадках из-за стремительного роста экспорта и дефицита места на текущем предприятии в Австрии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Electrek.

XPeng собирает свои электромобили для рынка ЕС на мощностях завода Magna Steyr в Австрии. Однако руководство бренда отмечает, что этих мощностей уже недостаточно для удовлетворения стремительно растущего спроса.

Экспансия на фоне реструктуризации Volkswagen

Только за апрель 2026 года XPeng экспортировала более 6000 автомобилей, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. Всего за первые четыре месяца поставки за границу превысили 17,5 тысячи единиц.

Ключевые факторы сделки:

Проблемы Volkswagen: Немецкий гигант проводит масштабную реструктуризацию, в рамках которой уже закрыт завод в Дрездене, а общие мощности в Европе планируется сократить на сотни тысяч авто к 2030 году.

Таможенные пошлины ЕС: Локализация производства в Европе позволит китайским брендам избежать высоких ввозных пошлин на электромобили, изготовленные непосредственно в КНР.

Партнерство XPeng и Volkswagen уже имеют опыт сотрудничества — компании совместно разрабатывают новые модели электрокаров и системы автономного вождения.

Если сторонам не удастся договориться о покупке готового завода, XPeng рассматривает возможность строительства собственного предприятия с нуля на территории Европейского Союза.

Напомним, глобальные продажи автомобилей Volkswagen падают из-за резкого снижения спроса в Китае и США. За первый квартал 2026 г. общий объем поставок VW сократился на 4%, что заставляет компанию оптимизировать свои расходы и количество заводов в Европе.