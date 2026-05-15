Китайська XPeng хоче купити завод Volkswagen у Європі через брак потужностей

Китайська XPeng хоче купити завод Volkswagen у Європі через брак потужностей / Unsplash

Китайський виробник електромобілів XPeng розпочав переговори з німецьким концерном Volkswagen щодо купівлі одного з його європейських заводів. Компанія гостро потребує нових виробничих майданчиків через стрімке зростання експорту та дефіцит місця на поточному підприємстві в Австрії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Electrek.

Наразі XPeng збирає свої електромобілі для ринку ЄС на потужностях заводу Magna Steyr в Австрії. Проте керівництво бренду зазначає, що цих потужностей уже недостатньо для задоволення попиту, що стрімко зростає.

Експансія на тлі реструктуризації Volkswagen

Лише за квітень 2026 року XPeng експортувала понад 6000 автомобілів, що на 62% більше порівняно з минулим роком. Загалом за перші чотири місяці поставки за кордон перевищили 17,5 тисяч одиниць.

Ключові фактори угоди:

  • Проблеми Volkswagen: Німецький гігант наразі проводить масштабну реструктуризацію, в межах якої вже закрито завод у Дрездені, а загальні потужності в Європі планується скоротити на сотні тисяч авто до 2030 року.
  • Мита ЄС: Локалізація виробництва в Європі дозволить китайським брендам уникнути високих ввізних мит на електромобілі, виготовлені безпосередньо в КНР.
  • Партнерство: XPeng та Volkswagen уже мають досвід співпраці — компанії спільно розробляють нові моделі електрокарів та системи автономного водіння.

Якщо сторонам не вдасться домовитися про купівлю готового заводу, XPeng розглядає можливість будівництва власного підприємства «з нуля» на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, глобальні продажі автомобілів Volkswagen падають через різке зниження попиту в Китаї та США. За перший квартал 2026 року загальний обсяг поставок VW скоротився на 4%, що змушує компанію оптимізувати свої витрати та кількість заводів у Європі.

Автор:
Максим Кольц