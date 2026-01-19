Китайские авто почти удвоили продажи в Украине: что чаще всего покупали

В 2025 году украинцы приобрели около 29,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества новых авто было продано около 24 тыс. единиц, что на 118% больше, чем в прошлом. Объем ввозимых подержанных автомобилей китайского происхождения вырос на 61% — почти до 5,3 тыс. единиц.

В результате доля автомобилей из Китая на рынке новых легковых автомобилей в Украине в 2025 году достигла 29,5%. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в стране, "китайцы" заняли 1,9%.

Абсолютное большинство импортируемых из КНР легковых автомобилей составляли электромобили – 91% от общего объема.

Самые новые автомобили китайского происхождения в 2025 году:

Volkswagen ID.Unyx — 3160 авто,

BYD Song Plus - 2995,

BYD Leopard 3 - 1623,

Zeekr 7X - 1558,

BYD Sea Lion 07-1342.

Самые популярные б/у авто из Китая:

Zeekr 001 — 571 авто,

Polestar 2 - 297,

Zeekr 7X - 273,

Audi Q4 - 260,

Tesla Model 3 - 242.

Отметим, что китайские автомобили в 2025 году резко усилили свои позиции на украинском рынке новых авто. По итогам года их доля достигла более 50%, а ключевым драйвером роста стали электромобили, массово импортировавшиеся из Китая накануне завершения налоговых льгот.