Китайські авто майже подвоїли продажі в Україні: що купували найчастіше

BYD, авто
Кожен третій новий автомобіль в Україні — з Китаю

У 2025 році українці придбали майже 29,3 тис. легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це вдвічі більше, ніж роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості нових авто було продано близько 24 тис. одиниць, що на 118% більше, ніж торік. Обсяг ввезених уживаних автомобілів китайського походження зріс на 61% — до майже 5,3 тис. одиниць.

У результаті частка автомобілів з Китаю на ринку нових легковиків в Україні у 2025 році сягнула 29,5%. У сегменті вживаних авто, які вперше реєструвалися в країні, "китайці" зайняли 1,9%.

Абсолютну більшість імпортованих із КНР легкових автомобілів становили електромобілі — 91% від загального обсягу.

Найпопулярніші нові автомобілі китайського походження у 2025 році:

  • Volkswagen ID.Unyx — 3160 авто,
  • BYD Song Plus — 2995,
  • BYD Leopard 3 — 1623,
  • Zeekr 7X — 1558,
  • BYD Sea Lion 07 — 1342.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю:

  • Zeekr 001 — 571 авто,
  • Polestar 2 — 297,
  • Zeekr 7X — 273,
  • Audi Q4 — 260,
  • Tesla Model 3 — 242.

Зауважимо, китайські автомобілі у 2025 році різко посилили свої позиції на українському ринку нових авто. За підсумками року їх частка сягнула понад 50%, а ключовим драйвером зростання стали електромобілі, які масово імпортувалися з Китаю напередодні завершення податкових пільг. 

Автор:
Тетяна Гойденко