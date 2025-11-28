Китайские гиганты Anta и Li Ning рассматривают поглощение немецкого бренда Puma

Китайские компании спортивной одежды Anta Sports Products и Li Ning рассматривают возможность поглощения немецкого бренда Puma, в последнее время испытывающего трудности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласование цены усложнено

Обе китайские фирмы, котируемые на гонконгской бирже, оценивают потенциальные предложения. Однако переговоры усложняются из-за того, что рыночная стоимость Puma сократилась вдвое с начала года.

Это значительно усложняет согласование оценки сделки с крупнейшим акционером Puma – частной холдинговой компанией Artemis (контролирует владельца Gucci, Kering). Источник добавил, что китайские компании могут объединиться с фондами прямых инвестиций для потенциального поглощения.

После появления предыдущего сообщения Bloomberg News об интересе Anta и Li Ning, акции Puma выросли на 15%.

Позиция ключевых игроков

Несмотря на рост акции Puma остаются на 56% ниже, чем в начале этого года. Компания Puma отказалась комментировать возможное предложение.

Крупнейший акционер Artemis ранее заявлял, что рассматривает все варианты относительно своей 29% доли. Однако источник, близкий к фирме, в сентябре сообщил Reuters, что Artemis не будет продавать акцию по текущей рыночной стоимости, полагаясь на успешный возврат к росту под руководством нового генерального директора Puma Артура Хоэльда.

В то же время японская компания Asics (которая, по слухам, тоже была небезразлична) отрицала любую заинтересованность в приобретении Puma.

Компания Li Ning в своем заявлении для Reuters сообщила, что не участвовала ни в каких существенных переговорах или оценках по этому соглашению, хотя продолжает сосредотачиваться на росте и развитии своего бренда.

О Puma

Основанная в 1948 году, немецкая компания Puma в прошлом году получила чистую прибыль 281,6 млн евро при продажах 8,8 млрд евро. Глобальная рабочая сила компании насчитывает около 22 000 человек.

Puma является спонсором, в частности, футбольного клуба "Манчестер Сити", сборной Португалии и мужской сборной Дании по гандболу. До полномасштабного вторжения сеть PUMA в Украине насчитывала 35 магазинов.

Ранее Puma анонсировала сокращение 900 рабочих мест к концу следующего года в рамках реструктуризации, направленной на возврат к росту к 2027 году. Puma также будет продавать меньше товаров оптовым продавцам со скидками в США, сосредоточиться на увеличении прямых продаж через собственный вебсайт и магазины.