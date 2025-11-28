Китайські гіганти Anta та Li Ning розглядають поглинання німецького бренду Puma

Китайські компанії спортивного одягу Anta Sports Products та Li Ning розглядають можливість поглинання німецького бренду Puma, який останнім часом переживає труднощі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Узгодження ціни ускладнене

Обидві китайські фірми, що котируються на гонконгській біржі, оцінюють потенційні пропозиції. Однак, переговори ускладнюються через те, що ринкова вартість Puma скоротилася вдвічі з початку року.

Це значно ускладнює узгодження оцінки угоди з найбільшим акціонером Puma — приватною холдинговою компанією Artemis (контролює власника Gucci, Kering). Джерело додало, що китайські компанії можуть об'єднатися з фондами прямих інвестицій для потенційного поглинання.

Після появи попереднього повідомлення Bloomberg News про інтерес Anta та Li Ning, акції Puma зросли на 15%.

Позиція ключових гравців

Попри зростання, акції Puma залишаються на 56% нижчими, ніж на початку цього року. Компанія Puma відмовилася коментувати можливу пропозицію.

Найбільший акціонер, Artemis, раніше заявляв, що розглядає всі варіанти щодо своєї 29% частки. Однак джерело, близьке до фірми, у вересні повідомило Reuters, що Artemis не продаватиме акцію за поточною ринковою вартістю, покладаючись на успішне повернення до зростання під керівництвом нового генерального директора Puma Артура Хоельда.

Водночас японська компанія Asics (яка, за чутками, також була небайдужа) заперечила будь-яку зацікавленість у придбанні Puma.

Компанія Li Ning у своїй заяві для Reuters повідомила, що не брала участі в жодних суттєвих переговорах чи оцінках щодо цієї угоди, хоча продовжує зосереджуватися на зростанні та розвитку свого бренду.

Про Puma

Заснована в 1948 році, німецька компанія Puma минулого року отримала чистий прибуток 281,6 млн євро при продажах 8,8 млрд євро. Глобальна робоча сила компанії налічує приблизно 22 000 осіб.

Puma є спонсором, зокрема, футбольного клубу "Манчестер Сіті", збірної Португалії та чоловічої збірної Данії з гандболу. До повномасштабного вторгнення мережа PUMA в Україні налічувала 35 магазинів.

Раніше Puma анонсувала скорочення 900 робочих місць до кінця наступного року в рамках реструктуризації, спрямованої на повернення до зростання до 2027 року. Puma також продаватиме менше товарів оптовим продавцям зі знижками в США, натомість зосередиться на збільшенні прямих продажів через власний вебсайт та магазини.