Китайские разработчики чистых технологий отчитываются о рекордных доходах из-за войны в Иране

Производители "зеленых" технологий из Китая наращивают доходы из-за энергетического кризиса в Персидском заливе. Скачок цен на нефть и газ заставил мир активнее переходить на электромобили и аккумуляторы, что обеспечило китайские компании массовыми заказами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Блокада Ормузского пролива и стремительный рост цен на энергоносители заставляют потребителей во всем мире ускорять переход на альтернативные источники питания.

Спустя шесть недель после начала военной эскалации вокруг Ирана, спрос на системы накопления энергии и электромобили существенно вырос.

Рекордные показатели производителей аккумуляторов и авто

Компания Ningbo Deye Technology прогнозирует рост прибыли в первом квартале на 70% благодаря массовым заказам инверторов и аккумуляторов из Европы и Юго-Восточной Азии.

Похожая динамика наблюдается и в автомобильном секторе, где экспорт электрифицированного транспорта из Китая в марте достиг рекордных 349 000 единиц.

Компания BYD и Geely используют ситуацию для расширения присутствия на рынках, где бензиновые автомобили становятся слишком дорогими в эксплуатации.

Нефтяной кризис 1970-х

Отраслевые аналитики сравнивают нынешние события с нефтяным кризисом 1970-х годов. Японские автопроизводители захватили мировой рынок благодаря экономичным моделям, а сегодня Китай использует свое преимущество в производстве солнечных панелей и литиевых батарей.

Годы инвестиций в наращивание мощностей позволяют китайским фирмам предлагать конкурентные цены даже в условиях глобальной нестабильности.

Риски для экономики Китая

Несмотря на экспортный бум, внутренний рынок Китая показывает признаки слабости, поскольку продажи электромобилей внутри страны падают третий месяц подряд.

Экономика остается чрезмерно зависимой от иностранных покупателей, что делает ее уязвимой к общему снижению мирового спроса в случае затяжной войны.

Кроме того, Пекин вводит ограничения на экспорт стратегического сырья, в частности, серной кислоты, что может дополнительно усложнить работу металлургической промышленности и производства удобрений.

