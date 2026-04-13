Китайські розробники чистих технологій звітують про рекордні прибутки через війну в Ірані

Виробники “зелених” технологій із Китаю нарощують прибутки через енергетичну кризу в Перській затоці. Стрибок цін на нафту та газ змусив світ активніше переходити на електромобілі й акумулятори, що забезпечило китайські компанії масовими замовленнями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Блокада Ормузької протоки та стрімке зростання цін на енергоносії змушують споживачів у всьому світі прискорювати перехід на альтернативні джерела живлення.

Через шість тижнів після початку військової ескалації навколо Ірану попит на системи накопичення енергії та електромобілі суттєво зріс.

Рекордні показники виробників акумуляторів та авто

Компанія Ningbo Deye Technology прогнозує зростання прибутку в першому кварталі на 70% завдяки масовим замовленням інверторів та акумуляторів із Європи та Південно-Східної Азії.

Схожа динаміка спостерігається і в автомобільному секторі, де експорт електрифікованого транспорту з Китаю в березні сягнув рекордних 349 000 одиниць.

Компанії BYD та Geely використовують ситуацію для розширення присутності на ринках, де бензинові автомобілі стають занадто дорогими в експлуатації.

Нафтова криза 1970-х

Галузеві аналітики порівнюють нинішні події з нафтовою кризою 1970-х років. Тоді японські автовиробники захопили світовий ринок завдяки економічним моделям, а сьогодні Китай використовує свою перевагу у виробництві сонячних панелей та літієвих батарей.

Роки інвестицій у нарощування потужностей дозволяють китайським фірмам пропонувати конкурентні ціни навіть в умовах глобальної нестабільності.

Ризики для економіки Китаю

Попри експортний бум, внутрішній ринок Китаю демонструє ознаки слабкості, оскільки продажі електромобілів всередині країни падають третій місяць поспіль.

Економіка залишається надмірно залежною від іноземних покупців, що робить її вразливою до загального зниження світового попиту в разі затяжної війни.

Крім того, Пекін запроваджує обмеження на експорт стратегічної сировини, зокрема сірчаної кислоти, що може додатково ускладнити роботу металургійної промисловості та виробництва добрив.

