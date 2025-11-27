Китайские технологические гиганты переносят обучение ИИ-моделям за границу из-за санкций США

Ведущие китайские компании Alibaba и ByteDance обучают свои модели искусственного интеллекта за рубежом и используют дата-центры Юго-Восточной Азии, чтобы получить доступ к чипам Nvidia и обойти ограничения США, направленные на предотвращение разработки ими этой мощной технологии.

По информации источников, осведомленных по вопросу, Alibaba и ByteDance входят в число технологических групп, обучающих свои новейшие модели больших языков программирования в центрах обработки данных по всей Юго-Восточной Азии.

Рост после новых санкций

Наблюдается стабильный рост числа специалистов по обучению в оффшорных регионах после того, как администрация Трампа в апреле ограничила продажи H20 – полупроводников Nvidia, поставляемых исключительно в Китай.

"Это очевидный выбор – прийти сюда. Вам нужны лучшие чипы для обучения современных моделей, и все это соответствует законодательству", – отметил один оператор центра обработки данных из Сингапура.

В прошлом году модели Qwen от Alibaba и Doubao от ByteDance стали одними из самых эффективных LLM в мире. Qwen также широко применяется разработчиками за пределами Китая как свободно доступная "открытая" модель.

В Сингапуре и Малайзии из-за спроса из Китая переживают бум кластеры центров обработки данных. Многие из них оснащены высококачественными продуктами Nvidia, подобными используемым крупными технологическими компаниями США.

Китайские компании обычно подписывают договор аренды на использование зарубежных центров обработки данных, принадлежащих и управляемых некитайскими организациями.

Это отвечает требованиям экспортного контроля США, поскольку "правило диффузии" времен Байдена, разработанное для закрытия этой лазейки, было упразднено президентом Дональдом Трампом в начале этого года.

Исключение DeepSeek

Единственным исключением является DeepSeek, производитель высококачественных и недорогих моделей искусственного интеллекта, обучающегося внутри страны. Компания создала внушительный кластер чипов Nvidia еще до вступления в силу запретов на экспорт и тесно сотрудничает с отечественными производителями чипов во главе с Huawei для разработки следующего поколения китайских чипов ИИ. В штаб-квартире DeepSeek в Ханчжоу работает команда инженеров Huawei.

Обучение ИИ требует огромной вычислительной мощности, заставляющей большинство китайских групп отдавать предпочтение передовым продуктам Nvidia. Однако компании все чаще обращаются к китайским чипам местного производства для "логического вывода" – когда системы ИИ реагируют на запрос пользователя.

Одним из ограничений остается то, что китайским технологическим гигантам запрещено вывозить личные данные из страны. Это означает, что для настройки модели на основе конкретных данных местного клиента обучение должно оставаться в Китае.

Ранее Alibaba уже анонсировала масштабное расширение своей облачной инфраструктуры и искусственного интеллекта. Компания планирует открыть первые дата-центры в Бразилии, Франции и Нидерландах, а в будущем году добавить еще объекты в Мексике, Японии, Южной Корее, Малайзии и Дубае.