Китайські технологічні гіганти переносять навчання ШІ-моделей за кордон через санкції США

Провідні китайські компанії Alibaba та ByteDance навчають свої моделі штучного інтелекту за кордоном і використовують дата-центри Південно-Східної Азії, щоб отримати доступ до чіпів Nvidia та обійти обмеження США, спрямовані на запобігання розробці ними цієї потужної технології.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення FinancialTimes.

За інформацією джерел, обізнаних з питанням, Alibaba та ByteDance входять до числа технологічних груп, які навчають свої новітні моделі великих мов програмування в центрах обробки даних по всій Південно-Східній Азії.

Зростання після нових санкцій

Спостерігається стабільне зростання кількості фахівців з навчання в офшорних регіонах після того, як адміністрація Трампа в квітні обмежила продажі H20 – напівпровідників Nvidia, що постачаються виключно в Китай.

"Це очевидний вибір – прийти сюди. Вам потрібні найкращі чіпи для навчання найсучасніших моделей, і все це відповідає законодавству", – зазначив один оператор центру обробки даних із Сінгапуру.

Протягом минулого року моделі Qwen від Alibaba та Doubao від ByteDance стали одними з найефективніших LLM у світі. Qwen також широко застосовується розробниками за межами Китаю як вільно доступна "відкрита" модель.

У Сінгапурі та Малайзії завдяки попиту з Китаю переживають бум кластери центрів обробки даних. Багато з них оснащені високоякісними продуктами Nvidia, подібними до тих, що використовуються великими технологічними компаніями США.

Китайські компанії зазвичай підписують договір оренди на використання закордонних центрів обробки даних, що належать та управляються некитайськими організаціями.

Це відповідає вимогам експортного контролю США, оскільки "правило дифузії" часів Байдена, розроблене для закриття цієї лазівки, було скасовано президентом Дональдом Трампом на початку цього року.

Виняток DeepSeek

Єдиним винятком є DeepSeek, виробник високоякісних та недорогих моделей штучного інтелекту, який навчається всередині країни. Компанія створила значний кластер чіпів Nvidia ще до набуття чинності заборон на експорт і тісно співпрацює з вітчизняними виробниками чіпів на чолі з Huawei для розробки наступного покоління китайських чіпів ШІ. У штаб-квартирі DeepSeek у Ханчжоу працює команда інженерів Huawei.

Навчання ШІ вимагає величезної обчислювальної потужності, що змушує більшість китайських груп віддавати перевагу передовим продуктам Nvidia. Однак компанії все частіше звертаються до китайських чіпів місцевого виробництва для "логічного висновку" – коли системи ШІ реагують на запит користувача.

Одним із обмежень залишається те, що китайським технологічним гігантам заборонено вивозити особисті дані з країни. Це означає, що для налаштування моделі на основі конкретних даних місцевого клієнта навчання має залишатися в Китаї.

Раніше Alibaba вже анонсував масштабне розширення своєї хмарної інфраструктури та штучного інтелекту. Компанія планує відкрити перші дата-центри в Бразилії, Франції та Нідерландах, а протягом наступного року додати ще об’єкти в Мексиці, Японії, Південній Кореї, Малайзії та Дубаї.