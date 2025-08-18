Китайский фондовый индекс вырос до десятилетнего максимума: какие показатели зафиксированы сегодня

Индекс акций, торгуемых на Шанхайской бирже, 18 августа закрылся на самом высоком уровне с августа 2015 года. Композитный индекс вырос на 0,9%, достигнув отметки 3728 пунктов. Такой рост обусловлен активным участием местных инвесторов и ослаблением торговой напряженности с США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Доходность 10-летних облигаций Китая в понедельник выросла на четыре базовых пункта до 1,78%, а доходность 30-летних облигаций выросла примерно на шесть базисных пунктов до 2,11%. При этом фьючерсы на 30-летние облигации Китая показали сильнейшее падение с марта.

Последний отчет Центрального банка Китая свидетельствует о том, что политика резкого смягчения денежно-кредитной политики не планируется.

Несмотря на значительный рост, индекс еще далек от максимума 2015 года, когда он достиг 5166 пунктов, прежде чем "пузырь" лопнул. Исторический максимум был отмечен в октябре 2007 года.

В настоящее время наблюдается оптимизм среди мелких инвесторов, накопивших значительные сбережения и переключаемых с облигаций на акции. Хотя десять лет назад инвесторы испытали неприятный опыт, когда обвал рынка заставил правительство КНР поддерживать цены, сейчас они надеются, что ситуация изменилась.

Руководители фондов в Китае считают, что текущее ралли устойчиво благодаря надеждам на искусственный интеллект и государственным стимулам.

"Мы уверены, что у этого ралли есть перспективы", — отметил Ван Хуань из Shanghai Zige Investment Management, ссылаясь на достаточную ликвидность, прекращение ценовых войн и ожидание экономического роста. Инвесторы также переориентировали капитал по инструментам с фиксированной доходностью.

Как отмечают эксперты, рост на китайском рынке является частью глобального тренда: акции в США и Индонезии также добились новых максимумов. Оборот на фондовых биржах материкового Китая в понедельник превысил 2,7 трлн юаней ($376 млрд), что является вторым по величине показателем за последние годы. Это свидетельствует о значительном интересе инвесторов, который распространяется и на Гонконг.

Напомним, в мае акции крупнейших технологических компаний выросли после того, как США и Китай договорились приостановить действие большинства пошлин на товары друг друга .