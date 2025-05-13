После переговоров США и КНР рыночная капитализация техногигантов выросла более чем на $800 млрд

Акции крупнейших технологических компаний выросли в понедельник после того, как США и Китай договорились приостановить действие большинства пошлин на товары друг друга, а совокупная рыночная стоимость мегакапитализированных технологических компаний увеличилась на 837,5 млрд долларов.

Об этом сообщает CNBC.

Акции технологических компаний, таких как производители полупроводников и смартфонов, сильно пострадали, поскольку торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира грозит нарушить цепочки поставок и нанести ущерб некоторым крупнейшим предприятиям США. Однако инвесторы вздохнули с облегчением после того, как переговоры между Вашингтоном и Пекином привели к временной приостановке взаимных пошлин.

Акции американской компании Nvidia, которая сталкивается с рядом ограничений на поставку чипов в КНР, выросли примерно на 5%.

Акции TSMC, крупнейшего в мире производителя котирующихся на бирже в США микросхем, подскочили примерно на 6%.

Акции ASML, поставщика важнейшего оборудования, необходимого для производства современных чипов, выросли на 6%.

В прошлом месяце полупроводники и некоторые электронные товары были освобождены от пошлин США, однако в администрации Дональда Трампа дали понять, что эта отсрочка носит временный характер и что эти продукты по-прежнему могут подпадать под действие специальных пошлин.

Инвесторы озабочены влиянием пошлин на акции крупных технологических компаний, особенно тех, которые связаны с производством своей продукции в КНР, например, таких как Apple и Amazon.

Apple, по-прежнему производящая 90% своих iPhone в Китае, заявила в своем отчете о доходах в этом месяце, что из-за взаимных пошлин ожидает увеличение дополнительных расходов до $900 млн в текущем квартале. Однако после переговоров в Женеве и смягчения торговой напряженности между США и КНР акции Apple выросли примерно на 6%.

Акции Amazon подскочили на 8%. Многие продавцы на Amazon полагаются на китайские товары.

Акции котирующихся на бирже США китайских технологических компаний также выросли. Китайские гиганты электронной коммерции Alibaba и JD были выше, чем ожидалось ранее.

"Поскольку США и Китай явно движутся по ускоренному пути к более широкому соглашению, мы полагаем, что в 2025 году новые максимумы для рынка и акций технологических компаний будут стоять на повестке дня, поскольку инвесторы, скорее всего, сосредоточатся на следующих шагах в этих торговых переговорах, которые состоятся в ближайшие месяцы", — отметили аналитики технологических исследований Wedbush Securities.

Напомним, Microsoft вернула себе статус самой дорогой публичной компании мира после четырехдневного падения стоимости акций Apple, потерявшей 23% рыночной капитализации.