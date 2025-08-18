Запланована подія 2

Новини
Китайський фондовий індекс зріс до десятирічного максимуму: які показники зафіксовано сьогодні

фондовий ринок
Китайський фондовий індекс зріс до 10-річного максимуму. / Freepik

Індекс акцій, що торгуються на Шанхайській біржі, 18 серпня закрився на найвищому рівні із серпня 2015 року. Композитний індекс зріс на 0,9%, досягнувши позначки 3728 пунктів. Таке зростання обумовлене активною участю місцевих інвесторів та ослабленням торговельної напруженості зі США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Прибутковість 10-річних облігацій Китаю в понеділок зросла на чотири базові пункти, до 1,78%, а прибутковість 30-річних облігацій зросла приблизно на шість базисних пунктів, до 2,11%. При цьому ф'ючерси на 30-річні облігації Китаю показали сильне падіння з березня.

Останній звіт Центрального банку Китаю свідчить, що політика різкого пом'якшення грошово-кредитної політики не планується.

Попри значне зростання, індекс ще далекий від максимуму 2015 року, коли він сягнув 5166 пунктів, перш ніж "бульбашка" лопнула. Історичний максимум був зафіксований у жовтні 2007 року.

Наразі спостерігається оптимізм серед дрібних інвесторів, які накопичили значні заощадження та переключаються з облігацій на акції. Хоча десять років тому інвестори пережили неприємний досвід, коли обвал ринку змусив уряд КНР підтримувати ціни, зараз вони сподіваються, що ситуація змінилася.

Керівники фондів у Китаї вважають, що поточне ралі є стійким завдяки надіям на штучний інтелект та державним стимулам.

"Ми впевнені, що це ралі має перспективи", — зазначив Ван Хуань з Shanghai Zige Investment Management, посилаючись на достатню ліквідність, припинення цінових війн та очікування економічного зростання. Інвестори також переорієнтували капітал з інструментів із фіксованою прибутковістю.

Як зазначають експерти, зростання на китайському ринку є частиною глобального тренду: акції в США та Індонезії також досягли нових максимумів. Оборот на фондових біржах материкового Китаю в понеділок перевищив 2,7 трлн юанів ($376 млрд), що є другим за величиною показником за останні роки. Це свідчить про значний інтерес інвесторів, який поширюється і на Гонконг.

Нагадаємо, у травні акції найбільших технологічних компаній зросли після того, як США та Китай домовилися призупинити дію більшості мит на товари один одного.

Автор:
Тетяна Ковальчук