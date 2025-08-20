Кличко и Ткаченко обвинили друг друга в задержке с оформлением статуса критических предприятий в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко обвиняет работников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и мэра столицы Виталия Кличко в несвоевременной подаче изменений в распоряжение, определяющее порядок предоставления предприятиям статуса критических во время военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом Ткаченко заявил в Телеграмм.

Критическая ситуация

"По безответственности руководства города имеем критическую ситуацию. Подчиненные мэра Кличко вовремя не подали изменения в распоряжение, которое определяет порядок предоставления предприятиям статуса критических во время военного положения", - подчеркнул глава КМВА.

По его словам, правительство установило четкий срок — один месяц, который был проигнорирован. На сегодняшний день проект распоряжения на подпись не представлен.

Как сообщил Ткаченко, в результате возникла задержка с оформлением статуса критических предприятий, напрямую влияющая на работу бизнеса, стабильность экономики и защиту столицы в военное время.

Ответ Кличко

В то же время в возглавляемой Виталием Кличко КГГА заявили, что признание предприятий критически важными четко определены законом как прямые полномочия КМВА.

"Поэтому информация, распространенная начальником КМВА, о якобы невыполнении или несвоевременном выполнении городской государственной администрацией поручений, связанных с порядком предоставления столичным предприятиям статуса критических, манипулятивна и не соответствует действительности", - утверждают в КГГА.

Там утверждают, что структурные подразделения КГГА вовремя подготовили обращение с необходимым пакетом документов и подали на согласование Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины еще 13 августа. Об этом точно известно Ткаченко.

Но КГГА еще не получила соответствующего согласования от министерства.

"Кроме того, ряд жизненно важных вопросов, в том числе относительно признания критичности предприятий, продолжает в течение длительного времени находиться без рассмотрения начальника КМВА по непонятным причинам", - подчеркнули в КГГА.

Конфликт Ткаченко и Кличко: двоевластие в Киеве

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициировал тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении земельных участков в Киеве, которые незаконно выделяются под строительство по "серым схемам".

Также Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника КМВА Тимура Ткаченко. в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Сам же Ткаченко усматривает причину конфликта в том, что мэрия не занимается своими прямыми обязанностями.