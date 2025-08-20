Кличко та Ткаченко звинуватили один одного у затримці з оформленням статусу критичних підприємств у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко звинувачує працівників Київської міської державної адміністрації (КМДА) та мера столиці Віталія Кличка у невчасній подачі змін до розпорядження, яке визначає порядок надання підприємствам статусу критичних під час воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це Ткаченко заявив у Телеграм.

Критична ситуація

"Через безвідповідальність керівництва міста маємо критичну ситуацію. Підлеглі мера Кличка вчасно не подали зміни до розпорядження, яке визначає порядок надання підприємствам статусу критичних під час воєнного стану", - наголосив очільник КМВА.

За його словами, уряд встановив чіткий термін — один місяць, який було проігноровано. Станом на сьогодні проєкт розпорядження на підпис не подано.

Як повідомив Ткаченко, у результаті виникла затримка з оформленням статусу критичних підприємств, що напряму впливає на роботу бізнесу, стабільність економіки та захист столиці у воєнний час.

Відповідь Кличка

Натомість в очолюваній Віталієм Кличком КМДА заявили, що визнання підприємств критично важливими чітко визначені законом як прямі повноваження КМВА.

"Тому інформація, поширена начальником КМВА, про нібито невиконання або невчасне виконання міською державною адміністрацією доручень, повʼязаних з порядком надання столичним підприємствам статусу критичних, маніпулятивна та не відповідає дійсності", - стверджують в КМДА.

Там переконують, що структурні підрозділи КМДА вчасно підготували звернення з необхідним пакетом документів та подали на погодження Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України ще 13 серпня. Про це достеменно відомо Ткаченку.

Але КМДА досі не отримала відповідного погодження від міністерства.

"Крім того, низка життєво важливих питань, зокрема і щодо визнання критичності підприємств, продовжує протягом тривалого часу перебувати без розгляду начальника КМВА з незрозумілих причин", - підкреслили в КМДА.

Конфлікт Ткаченко та Кличко: двовладдя в Києві

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які незаконно виділяються під будівництво за “сірими схемами”.

Також Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Своєю чергою, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Сам же Ткаченко вбачає причину конфлікту в тому, що мерія не займається своїми прямими обов'язками.