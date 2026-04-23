Кличко заявил, что Киев нуждается в колоссальных средствах на восстановление энергетики: повреждения значительны

Виталий Кличко
Виталий Кличко / КГГА

Киев продолжает внедрять меры по энергостойкости, но, учитывая масштабы повреждений критической инфраструктуры, на восстановление нужны колоссальные средства и помощь государства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, в рамках средств столичного бюджета в Киеве внедряют мероприятия по энергостойкости и готовятся к следующему отопительному сезону.

"Но, как мы неоднократно говорили, средства, учитывая объемы повреждений врагом критической инфраструктуры, нужны колоссальные. Помощь государства крайне необходима", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что продолжаются встречи, консультации, обсуждение сотрудничества с правительством, профильными его структурами.

Кличко сообщил, что также столичные власти ведут переговоры с иностранными партнерами по привлечению «скорых» кредитов на необходимое оборудование.

"И прогресс в этом вопросе есть. Надеемся, это будет результат", - подытожил городской голова.

Напомним, 22 апреля правительство выделило 987 млн грн на подготовку Киева к отопительному сезону и обеспечение бесперебойного теплоснабжения в условиях возможных обстрелов.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что на реализацию разработанного властями Киева плана устойчивости столицы нужно   61,6 млрд грн, в том числе 10,6 млрд грн город готов профинансировать из местного бюджета.

Свириденко также отмечала, что наряду с восстановлением столицы должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, чтобы повысить устойчивость города.

Автор:
Светлана Манько