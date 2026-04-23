Кличко заявив, що Київ потребує колосальних коштів на відновлення енергетики: пошкодження значні

Київ продовжує впроваджувати заходи з енергостійкості, але, зважаючи на масштаби пошкоджень критичної інфраструктури, на відновлення потрібні колосальні кошти і допомога держави.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, наразі в межах коштів столичного бюджету у Києві впроваджують заходи з енергостійкості та готуються до наступного опалювального сезону.

"Але, як ми неодноразово говорили, кошти, зважаючи на обсяги пошкоджень ворогом критичної інфраструктури, потрібні колосальні. Допомога держави вкрай необхідна", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що тривають зустрічі, консультації, обговорення співпраці з урядом, профільними його структурами. 

Кличко повідомив, що також столична влада веде переговори з іноземними партнерами щодо залучення «швидких» кредитів на необхідне обладнання.

"І прогрес в цьому питанні є. Сподіваємося, це матиме результат", - підсумував міський голова.

Нагадаємо, 22 квітня уряд виділив 987 млн грн на підготовку Києва до опалювального сезону та забезпечення безперебійного теплопостачання в умовах можливих обстрілів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Свириденко також зазначала, що поряд із відновленням столиці має бути розроблений план децентралізованого теплопостачання, зокрема для Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, щоб підвищити стійкість міста.

Автор:
Світлана Манько