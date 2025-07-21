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Климатические катаклизмы толкают цены на продукты вверх по всему миру

продукты
Цены на продукты стремительно растут из-за климатических изменений

Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, приводят к резкому краткосрочному росту цен на продукты питания в разных частях мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Как изменение климата влияет на цены

Исследование было проведено Барселонским центром суперкомпьютеров.

В нем ученые впервые напрямую связали десятки случаев погодных катаклизмов с резким краткосрочным ростом цен на продукты. Это еще раз подтверждает, насколько уязвимой стала мировая продовольственная система к климатическим потрясениям.

Если ранее исследования в большинстве своем сосредотачивались на долгосрочных последствиях высоких температур — снижении урожайности и общей инфляции, то теперь выявлено, что цены на отдельные продукты могут расти стремительно и уже в краткосрочной перспективе, усиливая давление на рынки и потребителей.

За последние несколько лет экстремальные погодные условия привели к резкому росту цен на продукты питания в разных странах. Например, из-за длительных засух на юге Испании в 2022–2023 годах цена на оливковое масло в Европе выросла на 50%.

В Индии жара в мае 2023 года повлекла за собой рост цен на лук на 89%, в Южной Корее капуста подорожала на 70% после рекордного летнего тепла. В Японии цены на рис в сентябре поднялись на 48% из-за жаркого августа, а в Китае овощи подорожали на 30%. В США, в частности, в Калифорнии и Аризоне, стоимость овощей подскочила на 80% после засухи в ноябре 2022 года.

По словам Максимилиана Коца из Барселонского центра суперкомпьютеров, многие из этих погодных явлений были беспрецедентными и вышли за пределы естественного климатического колебания. Исследование показывает, что цены на продукты часто растут через несколько месяцев после таких событий, и эта тенденция, вероятно, будет только усиливаться с дальнейшим углублением климатического кризиса.

Если выбросы парниковых газов будут продолжать расти, подобные ценовые шоки станут не только более частыми, но и более непредсказуемыми.

Уязвимые импортозависимые страны

Глобальные скачки цен на продукты питания все чаще вызываются экстремальными погодными условиями, распространяющими свое влияние через международную торговлю. В частности, цена на шоколад в Великобритании выросла из-за подорожания какао после засух в Гане и Кот-д'Ивуаре.

К росту цен добавляются рыночные спекуляции и политические решения, как, например, экспортное эмбарго России на пшеницу в 2010 году, что повлекло за собой скачок мировых цен и даже массовые протесты.

Исследование также отмечает, что страны с большой долей импортного продовольствия, например Великобритания, особенно уязвимы к внешним климатическим потрясениям. Кроме того, рост цен на пищу усложняет борьбу с инфляцией, особенно в развивающихся странах, где продукты составляют значительную часть расходов населения.

В заключение исследование подчеркивает: когда продукты дорожают, бедные домохозяйства сокращают потребление — прежде всего фруктов и овощей, что отрицательно сказывается на здоровье.

Напомним, в июне выросли мировые цены на молочную продукцию. Индекс FAO на сливочное масло достиг рекордного уровня.

Автор:
Ольга Опенько