Кліматичні катаклізми штовхають ціни на продукти вгору по всьому світу - дослідження

Екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, призводять до різкого короткострокового зростання цін на продукти харчування в різних частинах світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Як зміна клімату впливає на ціни

Дослідження було проведене Барселонським центром суперкомп’ютерів.

У ньому вчені вперше напряму пов’язали десятки випадків погодних катаклізмів із різким короткостроковим зростанням цін на продукти. Це ще раз підтверджує, наскільки вразливою стала світова продовольча система до кліматичних потрясінь.

Якщо раніше дослідження здебільшого зосереджувались на довгострокових наслідках високих температур — зниженні врожайності та загальній інфляції, — то тепер виявлено, що ціни на окремі продукти можуть зростати стрімко і вже в короткостроковій перспективі, посилюючи тиск на ринки та споживачів.

За останні кілька років екстремальні погодні умови призвели до різкого зростання цін на продукти харчування у різних країнах. Наприклад, через тривалі посухи на півдні Іспанії у 2022–2023 роках ціна на оливкову олію в Європі зросла на 50%.

В Індії спека в травні 2023 року спричинила зростання цін на цибулю на 89%, у Південній Кореї капуста подорожчала на 70% після рекордного літнього тепла. У Японії ціни на рис у вересні піднялися на 48% через спекотний серпень, а в Китаї овочі подорожчали на 30%. У США, зокрема в Каліфорнії та Аризоні, вартість овочів підскочила на 80% після посухи в листопаді 2022 року.

За словами Максіміліана Коца з Барселонського центру суперкомп’ютерів, багато з цих погодних явищ були безпрецедентними й значно вийшли за межі природного кліматичного коливання. Дослідження показує, що ціни на продукти часто зростають через кілька місяців після таких подій, і ця тенденція, ймовірно, лише посилюватиметься з подальшим поглибленням кліматичної кризи.

Якщо викиди парникових газів продовжуватимуть зростати, подібні цінові шоки стануть не тільки частішими, а й більш непередбачуваними.

Вразливі імпортозалежні країни

Глобальні стрибки цін на продукти харчування дедалі частіше спричиняються екстремальними погодними умовами, які поширюють свій вплив через міжнародну торгівлю. Зокрема, ціна на шоколад у Великій Британії зросла через подорожчання какао після посух у Гані та Кот-д’Івуарі.

До зростання цін додаються ринкові спекуляції та політичні рішення, як, наприклад, експортне ембарго Росії на пшеницю у 2010 році, що спричинило стрибок світових цін та навіть масові протести.

Дослідження також наголошує, що країни з великою часткою імпортного продовольства, як-от Велика Британія, є особливо вразливими до зовнішніх кліматичних потрясінь. Крім того, зростання цін на їжу ускладнює боротьбу з інфляцією, особливо у країнах, що розвиваються, де харчі становлять значну частину витрат населення.

Насамкінець, дослідження підкреслює: коли продукти дорожчають, бідні домогосподарства скорочують споживання — насамперед фруктів та овочів, що негативно позначається на здоров’ї.

Нагадаємо, у червні зросли світові ціни на молочну продукцію. Індекс FAO на вершкове масло досяг рекордного рівня.