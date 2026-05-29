Клопотенко и Поперешнюк закрывают "Інші бар" во Львове

Во Львове закрывается "Інші бар" Евгения Клопотенко и Инны Поперешнюк

Львовский "Інші бар", совладельцами которого являются ресторатор Евгений Клопотенко и соучредитель "Новой почты" Инна Поперешнюк, объявил о завершении работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение команды заведения в соцсетях.

" Мы открылись в марте 2022-го, для того, чтобы готовить еду для людей, которые не могли ее получить. Считаем, свою миссию мы выполнили. (...) Эпоха Другие бара завершается", — говорится в сообщении.

Прощальные ужины для гостей состоятся 30 и 31 мая. В заведении отметили, что за годы работы бар стал значительно больше, чем просто место работы или вечерних встреч.

"Здесь было много жизни: благотворительные вечера, новые знакомства, музыка, танцы, откровенные разговоры и люди, которые со временем становились своими", — отметили в команде бара.

Владельцы поблагодарили посетителей, которые приходили на один коктейль, а оставались до ночи и сделали заведение частью своего Львова.

"Інші бар" специализировался на коктейлях из фермерских овощей и фруктов, выращенных на собственной ферме совладельцев. Концепция заведения предусматривала популяризацию украинских фермерских продуктов не только в блюдах, но и напитках.

Во время прощальных вечеров гостей будут угощать курицей-гриль и напитками.

В то же время, команда намекнула, что проект может вернуться в другом формате.

"Мы не говорим "прощайте". Мы говорим — до скорой встречи. Потому что дальше точно будет что-то новое", — сообщили в баре.

Заведение расположено на площади Соборной, 2а во Львове.

Также во Львове закрыла два заведения зимой сеть ресторанов GastroFamily. Речь идет о сетях "Белый Налив".

Автор:
Татьяна Гойденко