Клопотенко та Поперешнюк закривають "Інші бар" у Львові

У Львові закривається "Інші бар" Євгена Клопотенка та Інни Поперешнюк

Львівський "Інші бар", співвласниками якого є ресторатор Євген Клопотенко та співзасновниця "Нової пошти" Інна Поперешнюк, оголосив про завершення роботи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення команди закладу у соцмережах.

"Ми відкрились у березні 2022-го, для того, щоб готувати їжу для людей, які не мали змоги її отримати. Вважаємо, свою місію ми виконали. (...) Епоха Інші бару завершується", — йдеться у повідомленні.

Прощальні вечері для гостей відбудуться 30 та 31 травня. У закладі зазначили, що за роки роботи бар став значно більшим, ніж просто місцем роботи чи вечірніх зустрічей.

"Тут було багато життя: благодійні вечори, нові знайомства, музика, танці, щирі розмови й люди, які з часом ставали своїми", — зазначили у команді бару.

Власники подякували відвідувачам, які приходили на один коктейль, а залишалися до ночі та зробили заклад частиною свого Львова.

"Інші бар" спеціалізувався на коктейлях із фермерських овочів і фруктів, вирощених на власній фермі співвласників. Концепція закладу передбачала популяризацію українських фермерських продуктів не лише у стравах, а й у напоях.

Під час прощальних вечорів гостей пригощатимуть куркою-гриль та напоями.

Водночас команда натякнула, що проєкт може повернутися в іншому форматі.

"Ми не кажемо "бувайте". Ми кажемо — до скорої зустрічі. Бо далі точно буде щось нове", — повідомили у барі.

Заклад розташований на площі Соборній, 2а у Львові.

Також у Львові закрила два заклади взимку мережа ресторанів GastroFamily. Йдеться про мережі “Білий Налив”.

Автор:
Тетяна Гойденко