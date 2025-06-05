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Книжный бум в Украине: доходы издателей выросли на треть, а тиражи достигли более 33 млн

книги
Украинское книгоиздание продемонстрировало восстановление / Depositphotos

Доход украинских издателей в 2024 году вырос на 31% по сравнению с 2023 годом. За этот период было выпущено 15 601 книг, общий тираж которых составил более 33 миллионов экземпляров.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на отчет Украинского института книги (УИК).

Во время презентации ежегодного отчета "Показатели книжной отрасли Украины-2024" украинский институт книги представил основные показатели книжной отрасли по итогам 2024 года, а также предложения по развитию каталога "Книги на рынке" как инструмента мониторинга.

В прошлом году украинское книгоиздание значительно возобновилось: доход издателей вырос на 31% по сравнению с 2023 годом, а совокупный годовой тираж — на 21%. В целом украинский книжный рынок показал рост доходов и выпустил 33,315 миллиона экземпляров книг за год.

"В Украине работает более 350 издательств. Книги можно приобрести почти в 800 оффлайн-магазинах и 80 онлайн-магазинах. Общий объем рынка оценивается в 8 млрд грн – это около $200 млн", — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Украина впервые была официально представлена на Будапештском международном книжном фестивале, который проходил в столице Венгрии. На стенде была представлена украинская литература издательств "Виват", "Утро", "Клио", Всеукраинского государственного издательства "Карпаты" и ГО Gen. Russian.

Автор:
Татьяна Бессараб