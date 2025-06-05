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Книжковий бум в Україні: доходи видавців зросли на третину, а тиражі сягнули понад 33 млн

книги
Українське книговидання продемонструвало відновлення / Depositphotos

Дохід українських видавців у 2024 році зріс на 31% порівняно з 2023 роком. За цей період було випущено 15 601 книжок, загальний наклад яких сягнув понад 33 мільйони примірників.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на звіт Українського інституту книги (УІК).

Під час презентації щорічного звіту "Показники книжкової галузі України-2024" Український інститут книги представив основні показники книжкової галузі за підсумками 2024 року, а також пропозиції щодо розвитку каталогу "Книжки на ринку" як інструменту моніторингу.  

Зазначається, що минулого року українське книговидання значно відновилося: дохід видавців зріс на 31% порівняно з 2023 роком, а сукупний річний тираж — на 21%. Загалом, український книжковий ринок показав зростання доходів та випустив 33,315 мільйони примірників книг за рік.  

"В Україні працює понад 350 видавництв. Книжки можна придбати майже у 800 офлайн-книгарнях і 80 онлайн-магазинах. Загальний обсяг ринку оцінюється в 8 млрд грн – це близько $200 млн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, торік Україна була вперше офіційно представлена на Будапештському міжнародному книжковому фестивалі, що проходив в столиці Угорщини. На стенді була представлена українська література від видавництв "Віват", "Ранок", "Кліо", Всеукраїнського державного видавництва "Карпати" та ГО Gen. Ukrainian.

Автор:
Тетяна Бесараб