- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Книжный рынок в Украине стагнирует: рост в основном демонстрируют крупные издатели
Украинцы тратят на отдых только 1% бюджета, сдерживающего развитие книжной отрасли. Несмотря на номинальный рост доходов издательств до 8,9 млрд. грн., реальные показатели остались на уровне прошлого года из-за инфляции.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании Украинского института книги.
Согласно результатам ежегодного исследования за 2025 год, расходы украинцев на досуг составляют около 1% месячного бюджета. Для сравнения, в Германии и Нидерландах этот показатель составляет 16–17%. Низкий уровень расходов на отдых является главной причиной стагнации книжного сектора.
В Украине работает около 390 издателей. Их совокупный доход в 2025 году составил 8,9 млрд грн, что на 8,5% больше, чем в 2024 году (8,2 млрд грн). Так как годовая инфляция зафиксирована на уровне 9,2%, реальный доход отрасли не изменился.
Показатели деятельности издателей разделились следующим образом:
- 208 компаний (54%) продемонстрировали рост и обеспечили 76% от общего дохода;
- 177 компаний (46%) зафиксировали падение, что составляет 24% доходов рынка.
Данные Книжной палаты Украины о выпуске продукции в 2025 году следующие:
- книги и брошюры - 15 069 названий тиражом более 33 млн экземпляров;
- изобразительные издания – 1156 названий тиражом почти 3,5 млн экземпляров.
По сравнению с 2024 годом количество названий выросло на 4%, однако годовой тираж уменьшился на 1,75%. Текущие показатели печати демонстрируют положительную динамику по отношению к 2022 году, но остаются ниже доковидного уровня.
Развитию отрасли способствуют следующие государственные меры:
- освобождение от НДС;
- ограничение импорта;
- программа "еКнига" для 18-летних;
- включение книг в программы "Зимняя тысяча", "Пакунок школяра" и Национальный кэшбек.
Специалисты института предлагают дополнительные шаги по поддержке издателей:
- масштабные закупки для публичных и школьных библиотек;
- расширение программы "еКнига" на родителей новорожденных;
- внедрение субсидий для книжных магазинов;
- установление ставки Национального Кэшбека на уровне 50% для книжной продукции.
Напомним, в марте украинские книжные магазины понесли серьезные потери : закрылось шесть точек. Падение продаж и убыточность принуждают издателей и сети магазинов давать огромные скидки, а средний чек покупателя сократился в два раза.