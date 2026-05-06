Книжный рынок в Украине стагнирует: рост в основном демонстрируют крупные издатели

Украинцы тратят на отдых только 1% бюджета, сдерживающего развитие книжной отрасли. Несмотря на номинальный рост доходов издательств до 8,9 млрд. грн., реальные показатели остались на уровне прошлого года из-за инфляции.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании Украинского института книги.

Согласно результатам ежегодного исследования за 2025 год, расходы украинцев на досуг составляют около 1% месячного бюджета. Для сравнения, в Германии и Нидерландах этот показатель составляет 16–17%. Низкий уровень расходов на отдых является главной причиной стагнации книжного сектора.

В Украине работает около 390 издателей. Их совокупный доход в 2025 году составил 8,9 млрд грн, что на 8,5% больше, чем в 2024 году (8,2 млрд грн). Так как годовая инфляция зафиксирована на уровне 9,2%, реальный доход отрасли не изменился.

Показатели деятельности издателей разделились следующим образом:

208 компаний (54%) продемонстрировали рост и обеспечили 76% от общего дохода;

177 компаний (46%) зафиксировали падение, что составляет 24% доходов рынка.

Данные Книжной палаты Украины о выпуске продукции в 2025 году следующие:

книги и брошюры - 15 069 названий тиражом более 33 млн экземпляров;

изобразительные издания – 1156 названий тиражом почти 3,5 млн экземпляров.

По сравнению с 2024 годом количество названий выросло на 4%, однако годовой тираж уменьшился на 1,75%. Текущие показатели печати демонстрируют положительную динамику по отношению к 2022 году, но остаются ниже доковидного уровня.

Развитию отрасли способствуют следующие государственные меры:

освобождение от НДС;

ограничение импорта;

программа "еКнига" для 18-летних;

включение книг в программы "Зимняя тысяча", "Пакунок школяра" и Национальный кэшбек.

Специалисты института предлагают дополнительные шаги по поддержке издателей:

масштабные закупки для публичных и школьных библиотек;

расширение программы "еКнига" на родителей новорожденных;

внедрение субсидий для книжных магазинов;

установление ставки Национального Кэшбека на уровне 50% для книжной продукции.

Напомним, в марте украинские книжные магазины понесли серьезные потери : закрылось шесть точек. Падение продаж и убыточность принуждают издателей и сети магазинов давать огромные скидки, а средний чек покупателя сократился в два раза.