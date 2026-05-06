Книжковий ринок в Україні стагнує: зростання демонструють переважно великі видавці

В цілому показники друку демонструють позитивну динаміку після катастрофічного падіння в 2022 році / Freepik

Українці витрачають на відпочинок лише 1% бюджету, що стримує розвиток книжкової галузі. Попри номінальне зростання доходів видавництв до 8,9 млрд грн, реальні показники залишилися на рівні минулого року через інфляцію.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у дослідженні Українського інституту книги.

Згідно з результатами щорічного дослідження за 2025 рік, витрати українців на дозвілля становлять близько 1% місячного бюджету. Для порівняння, у Німеччині та Нідерландах цей показник сягає 16–17%. Низький рівень витрат на відпочинок є головною причиною стагнації книжкового сектору.

В Україні працює близько 390 видавців. Їхній сукупний дохід у 2025 році склав 8,9 млрд грн, що на 8,5% більше ніж у 2024 році (8,2 млрд грн). Оскільки річна інфляція зафіксована на рівні 9,2%, реальний дохід галузі не змінився.

Показники діяльності видавців розділилися наступним чином:

  • 208 компаній (54%) продемонстрували зростання і забезпечили 76% загального доходу; 
  • 177 компаній (46%) зафіксували падіння, що становить 24% доходів ринку.

Дані Книжкової палати України щодо випуску продукції у 2025 році наступні:

  • книги та брошури — 15 069 назв тиражем понад 33 млн примірників; 
  • образотворчі видання — 1156 назв накладом майже 3,5 млн примірників.

Порівняно з 2024 роком кількість назв зросла на 4%, проте річний тираж зменшився на 1,75%. Поточні показники друку демонструють позитивну динаміку відносно 2022 року, але залишаються нижчими за доковідний рівень.

Розвитку галузі сприяють такі державні заходи:

  • звільнення від ПДВ; 
  • обмеження імпорту; 
  • програма "єКнига" для 18-річних; 
  • включення книг до програм "Зимова тисяча", "Пакунок школяра" та Національного кешбеку.

Фахівці інституту пропонують додаткові кроки для підтримки видавців:

  • масштабні закупівлі для публічних та шкільних бібліотек; 
  • розширення програми "єКнига" на батьків новонароджених; 
  • впровадження субсидій для книгарень; 
  • встановлення ставки Національного кешбеку на рівні 50% для книжкової продукції.

Нагадаємо, у березні українські книгарні зазнали серйозних втрат: закрилося шість точок. Падіння продажів і збитковість примушують видавців та мережі магазинів пропонувати великі знижки, а середній чек покупця скоротився удвічі.

Тетяна Ковальчук