Ринок книг в Україні: одні мають мільйонні прибутки, інші працюють у мінус

“Клуб сімейного дозвілля” (КСД) став лідером книжкового ринку України: у 2025 році отримав 292,6 млн грн прибутку. Водночас частина видавництв скоротила обороти або зазнала збитків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

Лідери ринку: зростання доходів і прибутків

Найбільше зростання продемонстрував КСД. Дохід компанії зріс із 1,1 млрд грн у 2024 році до 1,46 млрд грн у 2025-му, а прибуток – із 274,5 млн грн до 292,6 млн грн. Видавництво утримує першість як за оборотом, так і за фінансовим результатом.

“Ранок” залишається найбільшим класичним видавництвом: його дохід зріс до 842,2 млн грн (+91 млн грн), а прибуток подвоївся – до 21 млн грн. Водночас рівень рентабельності залишається нижчим, ніж у частини менших гравців.

Серед найефективніших компаній – BookChef. Видавництво збільшило дохід до 280,9 млн грн, а прибуток – до 95,2 млн грн, що є одним із найкращих результатів на ринку.

Високу маржинальність також демонструє "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА": при доході 206,3 млн грн компанія заробила 78,6 млн грн, що свідчить про стабільно ефективну бізнес-модель.

Зростання з ризиками: більше доходів – менше прибутку

Vivat наростив дохід до 333,3 млн грн, однак прибуток знизився до 29,1 млн грн. Це може вказувати на зростання витрат або інвестиції в розвиток.

Водночас "Видавництво РМ" стало одним із найдинамічніших гравців: дохід компанії зріс до 224,4 млн грн, а прибуток майже подвоївся – до 49,8 млн грн.

Хто втрачає позиції

Частина видавництв у 2025 році зіткнулася зі зниженням показників.

"Фоліо" скоротило дохід до 256,2 млн грн, хоча прибуток незначно зріс – до 10,2 млн грн. "Оріон" також показав спад: дохід зменшився до 184,6 млн грн, а прибуток – до 21,2 млн грн.

Найгіршу динаміку продемонструвала "Генеза", яка перейшла зі стану прибутковості до збитків: при зниженні доходу до 278,7 млн грн компанія зафіксувала мінус 3,4 млн грн.

Помірна динаміка

Видавництво НФ показало незначне зростання доходу – до 178,9 млн грн, однак прибуток скоротився до 20,9 млн грн.

Ринок розшаровується

Загалом результати 2025 року свідчать про посилення розриву між гравцями ринку. Частина компаній активно зростає та підвищує прибутковість, тоді як інші змушені оптимізувати витрати або втрачають ефективність навіть при значних обсягах продажів.

Раніше повідомлялось, що в Україні зареєстровано 8820 суб'єктів видавничої справи і зафіксоване щомісячне зростання кількості учасників ринку.