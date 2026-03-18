Рынок книг в Украине: у одних есть миллионные доходы, другие работают в минус

Украинский книжный рынок в 2025 году представлен очень неравномерно / Freepik

"Клуб семейного досуга" (КСД) стал лидером книжного рынка Украины: в 2025 году получил 292,6 млн грн прибыли. В то же время часть издательств сократила обороты или понесла убытки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Лидеры рынка: рост доходов и прибылей

Наибольший рост продемонстрировал КСД. Доход компании вырос с 1,1 млрд грн в 2024 году до 1,46 млрд грн в 2025 году, а прибыльс 274,5 млн грн до 292,6 млн грн. Издательство удерживает первенство как по обороту, так и по финансовому результату.

"Утро" остается крупнейшим классическим издательством: его доход вырос до 842,2 млн грн (+91 млн грн), а прибыль удвоиласьдо 21 млн грн. В то же время, уровень рентабельности остается ниже, чем у части меньших игроков.

Среди самых эффективных компанийBookChef. Издательство увеличило доход до 280,9 млн. грн., а прибыльдо 95,2 млн. грн., что является одним из лучших результатов на рынке.

Высокую маржинальность также демонстрирует А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА: при доходе 206,3 млн грн компания заработала 78,6 млн грн, что свидетельствует о стабильно эффективной бизнес-модели.

Рост с рисками: больше доходовменьше прибыли

Vivat нарастил доход до 333,3 млн грн, однако прибыль снизилась до 29,1 млн грн. Это может указывать на рост расходов или инвестиций в развитие.

В то же время "Издательство РМ" стало одним из самых динамичных игроков: доход компании вырос до 224,4 млн грн, а прибыль почти удвоиласьдо 49,8 млн грн.

Кто теряет позиции

Часть издательств в 2025 году столкнулась с понижением показателей.

"Фолио" сократило доход до 256,2 млн грн, хотя прибыль незначительно выросладо 10,2 млн грн. "Орион" также показал спад: доход снизился до 184,6 млн грн, а прибыльдо 21,2 млн грн.

Худшую динамику продемонстрировала "Генеза", перешедшая из состояния доходности к убыткам: при снижении дохода до 278,7 млн грн компания зафиксировала минус 3,4 млн грн.

Умеренная динамика

Издательство НФ показало незначительный рост доходадо 178,9 млн грн, однако прибыль сократилась до 20,9 млн грн.

Рынок расслаивается

В целом результаты 2025 свидетельствуют об усилении разрыва между игроками рынка. Часть компаний активно растет и повышает прибыльность, в то время как другие вынуждены оптимизировать затраты или теряют эффективность даже при больших объемах продаж.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировано 8820 субъектов издательского дела и зафиксирован ежемесячный рост числа участников рынка.

Автор:
Ярослава Тюпка