Рынок книг в Украине: у одних есть миллионные доходы, другие работают в минус

"Клуб семейного досуга" (КСД) стал лидером книжного рынка Украины: в 2025 году получил 292,6 млн грн прибыли. В то же время часть издательств сократила обороты или понесла убытки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Лидеры рынка: рост доходов и прибылей

Наибольший рост продемонстрировал КСД. Доход компании вырос с 1,1 млрд грн в 2024 году до 1,46 млрд грн в 2025 году, а прибыль – с 274,5 млн грн до 292,6 млн грн. Издательство удерживает первенство как по обороту, так и по финансовому результату.

"Утро" остается крупнейшим классическим издательством: его доход вырос до 842,2 млн грн (+91 млн грн), а прибыль удвоилась – до 21 млн грн. В то же время, уровень рентабельности остается ниже, чем у части меньших игроков.

Среди самых эффективных компаний – BookChef. Издательство увеличило доход до 280,9 млн. грн., а прибыль – до 95,2 млн. грн., что является одним из лучших результатов на рынке.

Высокую маржинальность также демонстрирует А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА: при доходе 206,3 млн грн компания заработала 78,6 млн грн, что свидетельствует о стабильно эффективной бизнес-модели.

Рост с рисками: больше доходов – меньше прибыли

Vivat нарастил доход до 333,3 млн грн, однако прибыль снизилась до 29,1 млн грн. Это может указывать на рост расходов или инвестиций в развитие.

В то же время "Издательство РМ" стало одним из самых динамичных игроков: доход компании вырос до 224,4 млн грн, а прибыль почти удвоилась – до 49,8 млн грн.

Кто теряет позиции

Часть издательств в 2025 году столкнулась с понижением показателей.

"Фолио" сократило доход до 256,2 млн грн, хотя прибыль незначительно выросла – до 10,2 млн грн. "Орион" также показал спад: доход снизился до 184,6 млн грн, а прибыль – до 21,2 млн грн.

Худшую динамику продемонстрировала "Генеза", перешедшая из состояния доходности к убыткам: при снижении дохода до 278,7 млн грн компания зафиксировала минус 3,4 млн грн.

Умеренная динамика

Издательство НФ показало незначительный рост дохода – до 178,9 млн грн, однако прибыль сократилась до 20,9 млн грн.

Рынок расслаивается

В целом результаты 2025 свидетельствуют об усилении разрыва между игроками рынка. Часть компаний активно растет и повышает прибыльность, в то время как другие вынуждены оптимизировать затраты или теряют эффективность даже при больших объемах продаж.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировано 8820 субъектов издательского дела и зафиксирован ежемесячный рост числа участников рынка.