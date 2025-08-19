Запланована подія 2

Количество электромобилей в Украине выросло до 182 тысяч: как зарегистрировать авто

электромобиль
Украинцы массово пересаживаются на электромобили

Все больше водителей в Украине предпочитают электрический транспорт, выбирая его за экономичность, технологичность и экологичность. Растет спрос как на электромобили, так и на гибридные автомобили. По состоянию на 15 августа 2025 года в Украине зарегистрировано уже 182 005 полностью электрических транспортных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Главного сервисного центра МВД.

Отмечается, что также зарегистрировано 121 392 транспортных средств – это гибриды, то есть совмещают электродвигатель с бензиновым или дизельным мотором. А также 2074865 транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, то есть используют газ и бензин.

Автомобили на электродвигателях покупают как в автосалонах, так и ввозят подержанные из-за границы. Но в любом случае для первой государственной регистрации электрокара владельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД.

Документы, которые необходимо предоставить для регистрации:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • таможенные документы;
  • договор купли-продажи;
  • сертификат соответствия завершенного КТС;
  • экспертное исследование (ввезенное из-за границы подержанное авто);
  • доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

При первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем, ввезенные из-за границы или новые приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.

При регистрации в сервисном центре МВД за электрокаром закрепляются "зеленые" номерные знаки и владельцу выдают свидетельство о регистрации транспортного средства.

Ориентировочная стоимость услуги: для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – 1306 грн. Сюда входит: услуга – 350 грн, бланк свидетельства – 606 грн, номерной знак – 350 грн. Дополнительно оплачивается комиссия банка.

Фото 2 — Количество электромобилей в Украине выросло до 182 тысяч: как зарегистрировать авто

Напомним, в июне 2025 года на украинском рынке было зарегистрировано почти 9 тысяч электромобилей. Это на 2,3% меньше, чем в мае, но на 43,4% больше, чем в июне 2024 года. Несмотря на незначительное месячное понижение, сегмент BEV сохраняет положительную динамику

Автор:
Татьяна Бессараб