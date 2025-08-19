Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Кількість електромобілів в Україні зросла до 182 тисяч: як зареєструвати авто

електромобіль
Українці масово пересідають на електромобілі

Все більше водіїв в Україні віддають перевагу електричному транспорту, обираючи його за економічність, технологічність і екологічність. Зростає попит як на електромобілі, так і на гібридні авто. Станом на 15 серпня 2025 року в Україні зареєстровано вже 182 005 повністю електричних транспортних засобів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Головного сервісного центра МВС.

Зазначається, що також зареєстровано 121 392 транспортні засоби – це гібриди, тобто поєднують електродвигун із бензиновим або дизельним мотором. А також 2 074 865 транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння, тобто використовують газ та бензин.

Автівки на електродвигунах купляють як в автосалонах, так і ввозять вживані з-за кордону. Але в будь-якому випадку для першої державної реєстрації електрокара власнику необхідно звернутись до сервісного центру МВС.

Документи, які потрібно надати для реєстрації:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • митні документи;
  • договір купівлі-продажу;
  • сертифікат відповідності завершеного КТЗ;
  • експертне дослідження (ввезене з-за кордону вживане авто);
  • довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

При першій державній реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном ввезені з-за кордону або нові придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування. 

Під час реєстрації у сервісному центрі МВС за електрокаром закріплюються "зелені" номерні знаки і власнику видають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Орієнтовна вартість послуги: для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 1306 грн. Сюди входить: послуга — 350 грн, бланк свідоцтва — 606 грн, номерний знак — 350 грн. Додатково сплачується комісія банку. 

Нагадаємо, у червні 2025 року на українському ринку було зареєстровано майже 9 тисяч електромобілів. Це на 2,3% менше, ніж у травні, однак на 43,4% більше, ніж у червні 2024 року. Попри незначне місячне зниження, сегмент BEV зберігає позитивну динаміку

Автор:
Тетяна Бесараб