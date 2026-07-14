Количество небанковских финучреждений в Украине уменьшилось на шесть

В июне 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на шесть учреждений и на 1 июля составило 738. В то же время количество банков осталось неизменным — 59, а Национальный банк продолжил очистку рынка, аннулировав лицензии отдельным финансовым компаниям и ломбарду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Количество финансовых компаний в Украине

В течение месяца регулятор принудительно аннулировал лицензии двум финансовым компаниям и одному ломбарду. После этого они были исключены из соответствующих государственных реестров. Также из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров были исключены три брокера.

По состоянию на 1 июля на рынке небанковских финансовых услуг работали 389 финансовых компаний, в то время как месяцем ранее их было 391. Количество ломбардов уменьшилось с 97 до 96, а страховых брокеров - с 46 до 43.

При этом численность других участников рынка осталась стабильной. В Украине продолжают работать 47 рисковых страховщиков (non-life), 10 компаний по страхованию жизни (life), один страховщик со специальным статусом, 79 кредитных союзов, один лизингодатель и 72 коллекторские компании.

Без изменений осталась и структура финансовых групп: к началу июля в Украине насчитывалось 15 банковских и 39 небанковских финансовых групп.

На платежном рынке также не произошло существенных изменений. В Украине функционируют 13 платежных систем, созданных резидентами, из которых две являются государственными, а также 10 международных платежных систем.

В то же время количество платежных учреждений сократилось на одно – до 15. Кроме них, платежные услуги предоставляют 11 финансовых учреждений, один банк – эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

К другим участникам платежного рынка относятся 100 коммерческих агентов, 32 технологических оператора платежных услуг и шесть поставщиков нефинансовых платежных услуг. Их количество в течение июня не изменилось.

Как отметили в НБУ, в течение июня в регулятор поступил 171 запрос о регистрационных и лицензионных процедурах. Больше всего обращений – 109 подали финансовые компании и лизингодатели. От страховщиков поступило 25 запросов, от кредитных союзов и ломбардов – 13, а от банков – 23.

Напомним, НБУ отозвал лицензию у ООО "ФК "Либерти Финанс " из-за признания ее деловой репутации небезупречной. Решение было принято после выявления фактов работы без надлежащих разрешений и нарушений в деятельности компании.