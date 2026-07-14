Кількість небанківських фінустанов в Україні зменшилася на шість

У червні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на шість установ і станом на 1 липня становила 738. Водночас кількість банків залишилася незмінною - 59, а Національний банк продовжив очищення ринку, анулювавши ліцензії окремим фінансовим компаніям і ломбарду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Кількість фінансових компаній в Україні

Упродовж місяця регулятор примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Після цього їх виключили з відповідних державних реєстрів. Також із Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів було виключено трьох брокерів.

Станом на 1 липня на ринку небанківських фінансових послуг працювали 389 фінансових компаній, тоді як місяцем раніше їх було 391. Кількість ломбардів зменшилася з 97 до 96, а страхових брокерів - із 46 до 43.

При цьому чисельність інших учасників ринку залишилася стабільною. В Україні продовжують працювати 47 ризикових страховиків (non-life), 10 компаній зі страхування життя (life), один страховик зі спеціальним статусом, 79 кредитних спілок, один лізингодавець та 72 колекторські компанії.

Без змін залишилася і структура фінансових груп: на початок липня в Україні налічувалося 15 банківських та 39 небанківських фінансових груп.

На платіжному ринку також не відбулося суттєвих змін. В Україні функціонують 13 платіжних систем, створених резидентами, з яких дві є державними, а також 10 міжнародних платіжних систем.

Водночас кількість платіжних установ скоротилася на одну - до 15. Крім них, платіжні послуги надають 11 фінансових установ, один банк - емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку.

До інших учасників платіжного ринку належать 100 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг і шість надавачів нефінансових платіжних послуг. Їхня кількість протягом червня не змінилася.

Як зазначили в НБУ, протягом червня до регулятора надійшов 171 запит щодо реєстраційних і ліцензійних процедур. Найбільше звернень - 109 подали фінансові компанії та лізингодавці. Від страховиків надійшло 25 запитів, від кредитних спілок і ломбардів — 13, а від банків — 23.

Нагадаємо, НБУ відкликав ліцензію у ТОВ “ФК ”Ліберті Фінанс" через визнання її ділової репутації небездоганною. Рішення ухвалили після виявлення фактів роботи без належних дозволів та порушень у діяльності компанії.