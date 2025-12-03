Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Количество резидентов “Дія.City” возросло более чем в 8 раз

Действие.
Количество резидентов "Дія.City" превысило 3,5 тысячи компаний / Минцифры

По состоянию на ноябрь 2025 года количество компаний-резидентов "Дія.City" за три года выросло более чем в восемь раз — с 413 в 2022 году до 3535.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Аналитический отчет "Специальный налоговый режим "Дія.City": оценка влияния на показатели экономического и социального развития и его эффективности", подготовленный Институтом экономических исследований и политических консультаций, отмечает, что рост числа резидентов до 3 535 компаний произошел не только благодаря "отложенному спросу" и росту доверия, но и увеличению доверия.

Изменение подходов к оформлению занятости (переход от ФЛП к наемным работникам и гиг-специалистам) в рамках "Дія.City" позволило компаниям бронировать работников, что существенно повысило привлекательность режима для ІТ-бизнеса.

Исследование подтверждает, что несмотря на невозможность оценить чистый эффект режима из-за совпадения с началом войны, "Дія.City" помог ІТ-сектору оставаться устойчивым и способствовал ощутимому увеличению социальной защиты работников.

В то же время из-за военных рисков не были достигнуты цели по увеличению инвестиций именно в сектор ІТ.

Режим активно стимулирует формализацию занятости и демонстрирует рост налоговых вычетов:

  • Налоговые поступления: В 2024 году резиденты уплатили 9,7 млрд грн прямых налогов, что составило 27% всех налоговых поступлений от ІТ-сектора (против 17% в 2023 году). Наибольший вклад обеспечивают компании по компьютерному программированию (58% от всех прямых налогов резидентов).
  • Рост занятости: В 2024 году количество работников у резидентов выросло примерно на 30 тыс. человек, а количество гиг-специалистов - с 9 тыс. до 20 тыс. человек.

Выводы

В заключении отмечается, что Режим "Дія.City" усилил устойчивость части техбизнеса в условиях войны и способствовал формализации занятости, но за счет низших налоговых и социальных взносов.

В дальнейшем следует избегать введения новых спецрежимов, а сосредоточиться на реформировании общей системы налогообложения.

Кто может стать резидентом "Дія.City"

Специальный правовой режим доступен для юридических лиц, отвечающих требованиям Закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине". Резидентами могут стать компании, работающие в областях:

  • компьютерного программирования;
  • консультирование по вопросам информатизации;
  • издание компьютерных игр и другого программного обеспечения;
  • предоставление онлайн-сервисов и веб-услуг;
  • обработки данных;
  • образовательной деятельности в ИТ;
  • кибербезопасности.

Напомним, с января по август 2025 года количество резидентов "Дія.City" выросло почти вдвое - до 2318 компаний. Это привело к значительному увеличению налоговых поступлений. В государственный бюджет поступило 19,5 млрд грн платежей. Это на 81% (8,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда 1339 резидентов уплатили 10,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб