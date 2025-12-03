Кількість резидентів “Дія.City” зросла у понад вісім разів з 2022 року

Станом на листопад 2025 року кількість компаній-резидентів “Дія.City” зросла більш ніж у вісім разів — з 413 у 2022 році до 3 535.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Аналітичний звіт "Спеціальний податковий режим "Дія.City": оцінка впливу на показники економічного і соціального розвитку та його ефективності", підготовлений Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, зазначає, що зростання числа резидентів до 3 535 компаній відбулося не лише завдяки "відкладеному попиту" та зростанню довіри до режиму, але й внаслідок повномасштабної війни.

Зміна підходів до оформлення зайнятості (перехід від ФОП до найманих працівників та гіг-спеціалістів) у межах "Дія.City" дозволила компаніям бронювати працівників, що суттєво підвищило привабливість режиму для ІТ-бізнесу.

Дослідження підтверджує, що, попри неможливість оцінити чистий ефект режиму через збіг із початком війни, "Дія.City" допоміг ІТ-сектору залишатися стійким та сприяв відчутному збільшенню соціального захисту працівників.

Водночас, через військові ризики не було досягнуто мети щодо збільшення інвестицій саме в сектор ІТ.

Режим активно стимулює формалізацію зайнятості та демонструє зростання податкових відрахувань:

Податкові надходження: У 2024 році резиденти сплатили 9,7 млрд грн прямих податків , що склало 27% усіх податкових надходжень від ІТ-сектора (проти 17% у 2023 році). Найбільший внесок забезпечують компанії з комп’ютерного програмування (58% усіх прямих податків резидентів).

У 2024 році кількість працівників у резидентів зросла приблизно на 30 тис. осіб, а кількість гіг-спеціалістів — з 9 тис. до 20 тис. осіб.

Висновки

У висновках наголошується, що режим "Дія.City" посилив стійкість частини техбізнесу в умовах війни та сприяв формалізації зайнятості, але за рахунок нижчих податкових і соціальних внесків.

Надалі варто уникати запровадження нових спецрежимів, а натомість зосередитися на реформуванні загальної системи оподаткування.

Хто може стати резидентом "Дія.City"

Спеціальний правовий режим доступний для юридичних осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Резидентами можуть стати компанії, що працюють у сферах:

комп’ютерного програмування;

консультування з питань інформатизації;

видання комп’ютерних ігор та іншого програмного забезпечення;

надання онлайн-сервісів та веб-послуг;

обробки даних;

освітньої діяльності в ІТ;

кібербезпеки.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року кількість резидентів "Дія.City" зросла майже вдвічі — до 2318 компаній. Це призвело до значного збільшення податкових надходжень. До державного бюджету надійшло 19,5 млрд грн платежів. Це на 81% (8,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли 1339 резидентів сплатили 10,8 млрд грн.