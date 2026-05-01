Коломойскому объявили новое подозрение в присвоении 100 млн грн

Находящемуся под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому объявили новое подозрение в завладении 100 млн грн средств ПриватБанка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В чем подозревают Коломойского

Правоохранительные органы не раскрывают имя подозреваемого, однако, по данным "РБК-Украина", речь идет об Игоре Коломойском.

Как установило следствие, финансовая схема заключалась в выводе кредитных средств из банка и в дальнейшем маскировке их движения под видом законных финансовых операций.

Согласно материалам производства подконтрольные компании получали кредиты без надлежащего обеспечения и без подтвержденной хозяйственной деятельности. В дальнейшем денежные средства проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового обращения.

По версии обвинения, часть активов наконец оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договорных обязательств. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.

Следствие установило, что в результате таких действий одному из крупнейших банков Украины - ПриватБанка были нанесены убытки на сумму более 100 млн грн. Окончательный размер ущерба уточняется.

По данным следователей, источником средств являлись кредитные ресурсы банка, которые через сеть подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования".

К реализации схемы, вероятно, были вовлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий и другие участники, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление сделок.

Следователи СБУ и прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу банка о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Дело Коломойского

Напомним, Игорь Коломойский находится под следствием в Украине и содержится под стражей. В сентябре 2023 года ему объявили подозрение в мошенничестве и легализации более 500 млн грн.

Также добавилось еще несколько эпизодов, в частности, относительно незаконного завладения средствами "Укрнафты" и "Укртатнафты". В рамках расследований суд арестовал часть его активов, в том числе корпоративные права и недвижимость.