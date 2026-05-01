Коломойському оголосили нову підозру у привласненні 100 млн грн ПриватБанку

Коломойський
Коломойському оголосили нову підозру / Depositphotos

Бізнесмену Ігорю Коломойському, який перебуває під вартою, оголосили нову підозру у заволодінні 100 млн грн коштів ПриватБанку. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У чому підозрюють Коломойського

Правоохоронні органи не розкривають ім’я підозрюваного, однак, за даними "РБК-Україна", йдеться про Ігоря Коломойського.

Як встановило слідство, фінансова схема полягала у виведенні кредитних коштів із банку та подальшому маскуванні їх руху під виглядом законних фінансових операцій.

Згідно з матеріалами провадження, підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення та без підтвердженої господарської діяльності. Надалі кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією обвинувачення, частина активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договірних зобов’язань. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Слідство встановило, що внаслідок таких дій одному з найбільших банків України - ПриватБанку було завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Остаточний розмір збитків наразі уточнюється.

За даними слідчих, джерелом коштів були кредитні ресурси банку, які через мережу підконтрольних компаній використовувалися в схемі так званого "перекредитування".

До реалізації схеми, ймовірно, були залучені посадові особи банку, керівники підконтрольних підприємств та інші учасники, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Слідчі СБУ та прокурори Офісу генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику банку про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Досудове розслідування триває.

Справа Коломойського

Нагадаємо, Ігор Коломойський зараз перебуває під слідством в Україні та утримується під вартою. У вересні 2023 року йому оголосили підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн.

Також додалося ще кілька епізодів, зокрема щодо незаконного заволодіння коштами "Укрнафти" та "Укртатнафти". У межах розслідувань суд арештував частину його активів, зокрема корпоративні права та нерухомість.

Автор:
Ольга Опенько