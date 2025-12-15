Запланована подія 2

Комитет Верховной Рады поддержал переименование "копейки" в "шаг"

Верховная Рада
Комитет ВР рекомендует принять в целом законопроект о новом названии разменных монет / Depositphotos

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект о переименовании разменной монеты "копейки" в "шаг".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Рекомендовали ВР для принятия за основу и в целом фундаментальную и головокружительную реформу о переименовании копейки в шаг!", - написал нардеп.

Он убежден, что такой шаг станет мощным шагом к макрофинансовой стабильности государства.

1 октября, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093, в котором предлагается изменить название разменной монеты с "копейка" на "шаг" .

Еще в октябре 2024 года Национальный банк Украины обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением поддержать инициативу относительно   смены названия разменной монеты   с "копейка" на исторически украинское название "шаг".   Непосредственно НБУ не может вносить депутатам на рассмотрение законопроекты, поэтому было принято решение обратиться к спикеру и передать ему уже разработанные соответствующие законодательные предложения.

Почему НБУ хочет заменить название монет

Национальный банк Украины подчеркивает, что название "шаг"   имеет глубокие украинские корни, которые использовались еще в XVI–XVII веках, как на украинских территориях, так и в денежной системе. Этот термин уникален украинской культуре и широко встречается в классических произведениях украинской литературы, в частности в работах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", - подчеркивают в НБУ.

Ожидается, что эти изменения станут очередным шагом по укреплению национальной самобытности Украины и окончательном разрыве с российским влиянием на денежную систему.

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги.

"Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги", - подчеркивают в регуляторе.

В марте 2025 года в Национальном банке Украины заявили, что начнут процесс подготовки и обсуждения дизайна монет "шаг" после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

Автор:
Светлана Манько