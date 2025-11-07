Комитет ВР поддержал законопроект о развитии централизованного теплоснабжения: детали

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует парламенту принять за основу законопроект №14067 о развитии эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию комитета.

Как отмечено в пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является создание благоприятных условий для модернизации, развития и эффективного функционирования систем централизованного теплоснабжения.

Документ предусматривает стимулирование использования возобновляемых источников энергии и когенерации, а также развитие инвестиционных программ в сфере централизованного теплоснабжения.

Предусматривается также внедрение механизмов установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, с определением ответственности теплотранспортирующих организаций за их обслуживание.

Авторы законопроекта считают, что реализация положений данного документа обеспечит потребителей тепловой энергии, потребителей услуги по снабжению тепловой энергией непрерывным теплоснабжением и/или снабжением горячей водой, позволит улучшить ее качество, приведет к уменьшению затрат.

Напомним, в начале ноября Минразвития и UNOPS запустили второй этап проекта теплоснабжения в семи городах Украины с финансированием в $116 млн.