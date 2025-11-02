Запланована подія 2

Минразвития и UNOPS запускают второй этап проекта теплоснабжения в семи городах Украины с финансированием $116 млн

Минразвития
Минразвития и UNOPS инвестируют $116 млн в теплоснабжение городов / Минрозвития общин и территорий.

Минразвития и Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) подписали соглашение в рамках проекта Всемирного банка "Восстановление энергообеспечения в зимний период и снабжение энергетическими ресурсами".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Это второй этап проекта, который предусматривает финансирование в размере 116 млн долл. и будет реализовываться до апреля 2027 года.

Согласно сообщению, оборудование для систем теплоснабжения получат Харьков, Чернигов, Кременчуг, Кривой Рог, Николаев, Славута и Сумы.

UNOPS обеспечит мобильные и стационарные котлы, когенерационные установки, насосы, трубы и компоненты по ремонту теплосетей, а также оборудование для альтернативных источников тепла.

Отмечается, что на первом этапе проекта, профинансированном на 47 млн долл., Харьков уже получил модульные дома, когенерационные установки, генераторы и другое устанавливаемое оборудование.

Министерство развития общин и территорий Украины согласовало с Еврокомиссией ключевые шаги по модернизации теплоснабжения, энергетической инфраструктуры и транспортной системы.

Украина планирует внедрить "умные" тепловые пункты, уменьшить зависимость от газа и интегрировать транспортные коридоры в европейскую сеть TEN-T, обеспечивая стабильные услуги для граждан даже во время военных вызовов.

Автор:
Татьяна Гойденко