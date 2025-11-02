Мінрозвитку та UNOPS запускають другий етап проєкту теплопостачання у семи містах України з фінансуванням $116 млн

Мінрозвитку та Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) підписали угоду в межах проєкту Світового банку "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Це – другий етап проєкту, який передбачає фінансування у розмірі 116 млн дол та реалізовуватиметься до квітня 2027 року.

Згідно з повідомленням, обладнання для систем теплопостачання отримають Харків, Чернігів, Кременчук, Кривий Ріг, Миколаїв, Славута та Суми.

UNOPS забезпечить мобільні та стаціонарні котли, когенераційні установки, насоси, труби та компоненти для ремонту тепломереж, а також обладнання для альтернативних джерел тепла.

Зазначається, що на першому етапі проєкту, профінансованому на 47 млн дол, Харків уже отримав модульні будинки, когенераційні установки, генератори та інше обладнання, яке нині встановлюється.

Додамо, Міністерство розвитку громад та територій України узгодило з Єврокомісією ключові кроки з модернізації теплопостачання, енергетичної інфраструктури та транспортної системи.

Україна планує впровадити "розумні" теплові пункти, зменшити залежність від газу та інтегрувати транспортні коридори до європейської мережі TEN-T, забезпечуючи стабільні послуги для громадян навіть під час воєнних викликів.