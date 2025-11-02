Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,02

41,90

EUR

48,85

48,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінрозвитку та UNOPS запускають другий етап проєкту теплопостачання у семи містах України з фінансуванням $116 млн

Мінрозвитку
Мінрозвитку та UNOPS інвестують $116 млн у теплопостачання міст / Мінрозвитку громад і територій.

Мінрозвитку та Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) підписали угоду в межах проєкту Світового банку "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Це – другий етап проєкту, який передбачає фінансування у розмірі 116 млн дол та реалізовуватиметься до квітня 2027 року.

Згідно з повідомленням, обладнання для систем теплопостачання отримають Харків, Чернігів, Кременчук, Кривий Ріг, Миколаїв, Славута та Суми.

UNOPS забезпечить мобільні та стаціонарні котли, когенераційні установки, насоси, труби та компоненти для ремонту тепломереж, а також обладнання для альтернативних джерел тепла.

Зазначається, що на першому етапі проєкту, профінансованому на 47 млн дол, Харків уже отримав модульні будинки, когенераційні установки, генератори та інше обладнання, яке нині встановлюється.

Додамо, Міністерство розвитку громад та територій України узгодило з Єврокомісією ключові кроки з модернізації теплопостачання, енергетичної інфраструктури та транспортної системи.

Україна планує впровадити "розумні" теплові пункти, зменшити залежність від газу та інтегрувати транспортні коридори до європейської мережі TEN-T, забезпечуючи стабільні послуги для громадян навіть під час воєнних викликів.

Автор:
Тетяна Гойденко