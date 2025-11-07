Комітет ВР підтримав законопроєкт про розвиток централізованого теплопостачання: деталі

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує парламенту прийняти за основу законопроєкт №14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію комітету.

Як зазначено в пояснювальній записці до документу, метою прийняття законопроєкту є створення сприятливих умов для модернізації, розвитку та ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання.

Документ, зокрема, передбачає стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенерації, а також розвиток інвестиційних програм у сфері централізованого теплопостачання.

Передбачається також впровадження механізмів встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, підключених до систем централізованого теплопостачання, із визначенням відповідальності теплотранспортуючих організацій за їх обслуговування.

Автори законопроєкту вважають, що реалізація положень даного документа забезпечить споживачів теплової енергії, споживачів послуги з постачання теплової енергії безперервним теплопостачанням та/або постачанням гарячої води, дозволить покращити її якість, призведе до зменшення витрат.

Нагадаємо, на початку листопада Мінрозвитку та UNOPS запустили другий етап проєкту теплопостачання у семи містах України з фінансуванням $116 млн.