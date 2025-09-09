Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,55

48,38

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Коммунальные и государственные предприятия изменят форму: правительство дало полгода на старт преобразований

правительство
Правительство определило порядок преобразования государственных и коммунальных предприятий в АО, ООО, ДНП

Правительство утвердило, как государственные и коммунальные предприятия могут превратиться в акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответственностью (ООО) и государственные некоммерческие общества (ГНП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

8 сентября Кабинет министров принял постановления №1102-1104, устанавливающие новые правила трансформации государственных предприятий. Принятие постановлений состоялось в рамках реформы системы организационно-правовых форм собственности.

Законом № 4196-IX Верховная Рада приняла важные изменения, которыми с 28 августа 2025 года прекращено действие Хозяйственного кодекса Украины (ГКУ), а система организационно-правовых форм деятельности юридических лиц приведена в соответствие с европейскими стандартами.

"С момента утраты действия ХКУ у государственных предприятий есть три года, чтобы пройти процесс превращения в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, или государственные некоммерческие общества", - говорится в сообщении.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак сообщила, что эти постановления определяют, как государственные и коммунальные предприятия будут работать в условиях нового законодательства.

По ее словам, это позволит отойти от советского наследия и унифицировать правила для всех, поставив государственный сектор в равные условия с частным. Постановления не распространяются на предприятия, которые уже находятся в процессе преобразования по старым правилам.

Что предполагает реорганизация

  • В течение шести месяцев все государственные предприятия должны быть трансформированы в АО или ООО со 100% государственной собственностью или ликвидированы.
  • Организационно правовую форму определяет учредитель предприятия. В ООО капитал разделен на доли, а в АО – на акции, являющиеся ценными бумагами и регулируемые государством.
  • Если решение о преобразовании или ликвидации не принято, правительство передаст имущество предприятия Фонда госимущества для дальнейшего решения его судьбы: ликвидации или приватизации.
  • Руководители вновь компаний сначала будут исполнять обязанности согласно уставу до назначения новых руководителей.
  • Имущество, которым пользовалось госпредприятие, войдет в уставный капитал правопреемника.
  • Предприятия и дальше смогут пользоваться активами, не подлежащими приватизации, а также имуществом на праве оперативного управления без возможности отчуждения.
  • Все действующие лицензии, сертификаты и разрешения остаются действительными для правопреемников.

Также правительство запретило создавать новые государственные предприятия в нынешних формах (государственные коммерческие, некоммерческие и казенные). Органам местного самоуправления рекомендовали применять аналогичный подход и для коммунальных предприятий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4564-ІХ, позволяющий участникам обществ с ограниченной ответственностью вносить средства в дополнительный капитал без изменения уставного капитала и долей. Нововведение обеспечивает понятный и безопасный механизм привлечения инвестиций по международным стандартам и будет способствовать росту валютной выручки.

Автор:
Татьяна Бессараб