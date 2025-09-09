Коммунальные и государственные предприятия изменят форму: правительство дало полгода на старт преобразований

Правительство утвердило, как государственные и коммунальные предприятия могут превратиться в акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответственностью (ООО) и государственные некоммерческие общества (ГНП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

8 сентября Кабинет министров принял постановления №1102-1104, устанавливающие новые правила трансформации государственных предприятий. Принятие постановлений состоялось в рамках реформы системы организационно-правовых форм собственности.

Законом № 4196-IX Верховная Рада приняла важные изменения, которыми с 28 августа 2025 года прекращено действие Хозяйственного кодекса Украины (ГКУ), а система организационно-правовых форм деятельности юридических лиц приведена в соответствие с европейскими стандартами.

"С момента утраты действия ХКУ у государственных предприятий есть три года, чтобы пройти процесс превращения в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, или государственные некоммерческие общества", - говорится в сообщении.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак сообщила, что эти постановления определяют, как государственные и коммунальные предприятия будут работать в условиях нового законодательства.

По ее словам, это позволит отойти от советского наследия и унифицировать правила для всех, поставив государственный сектор в равные условия с частным. Постановления не распространяются на предприятия, которые уже находятся в процессе преобразования по старым правилам.

Что предполагает реорганизация

В течение шести месяцев все государственные предприятия должны быть трансформированы в АО или ООО со 100% государственной собственностью или ликвидированы.

Организационно правовую форму определяет учредитель предприятия. В ООО капитал разделен на доли, а в АО – на акции, являющиеся ценными бумагами и регулируемые государством.

Если решение о преобразовании или ликвидации не принято, правительство передаст имущество предприятия Фонда госимущества для дальнейшего решения его судьбы: ликвидации или приватизации.

Руководители вновь компаний сначала будут исполнять обязанности согласно уставу до назначения новых руководителей.

Имущество, которым пользовалось госпредприятие, войдет в уставный капитал правопреемника.

Предприятия и дальше смогут пользоваться активами, не подлежащими приватизации, а также имуществом на праве оперативного управления без возможности отчуждения.

Все действующие лицензии, сертификаты и разрешения остаются действительными для правопреемников.

Также правительство запретило создавать новые государственные предприятия в нынешних формах (государственные коммерческие, некоммерческие и казенные). Органам местного самоуправления рекомендовали применять аналогичный подход и для коммунальных предприятий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4564-ІХ, позволяющий участникам обществ с ограниченной ответственностью вносить средства в дополнительный капитал без изменения уставного капитала и долей. Нововведение обеспечивает понятный и безопасный механизм привлечения инвестиций по международным стандартам и будет способствовать росту валютной выручки.