Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Готівковий курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,55

48,38

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Комунальні та державні підприємства змінять форму: уряд дав пів року на старт перетворень

уряд
Уряд визначив порядок перетворення державних і комунальних підприємств на АТ, ТОВ, ДНП

Уряд затвердив, як державні та комунальні підприємства можуть перетворитися на акціонерні товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та державні некомерційні товариства (ДНП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

8 вересня Кабінет міністрів ухвалив постанови №1102-1104, які встановлюють нові правила трансформації державних підприємств.  Ухвалення постанов відбулося в рамках реформи системи організаційно правових форм власності.

Законом № 4196-IX Верховна Рада ухвалила важливі зміни, якими з 28 серпня 2025 року припинено дію Господарського кодексу України (ГКУ), а систему організаційно-правових форм діяльності юридичних осіб приведено у відповідність до європейських стандартів. 

"Від моменту втрати чинності ГКУ, у державних підприємств є три роки, щоб пройти процес перетворення на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, або державні некомерційні товариства", - йдеться в повідомленні.

Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарина Марчак повідомила, що ці постанови визначають, як державні та комунальні підприємства працюватимуть в умовах нового законодавства.

За її словами, це дозволить відійти від радянської спадщини та уніфікувати правила для всіх, поставивши державний сектор в однакові умови з приватним. Постанови не поширюються на ті підприємства, які вже перебувають у процесі перетворення за старими правилами.

Що передбачає реорганізація

  • Протягом шести місяців усі державні підприємства мають бути трансформовані у АТ або ТОВ зі 100% державною власністю, або ж ліквідовані.
  • Організаційно-правову форму визначає засновник підприємства. У ТОВ капітал поділений на частки, а в АТ – на акції, які є цінними паперами та регулюються державою.
  • Якщо рішення про перетворення чи ліквідацію не ухвалено, уряд передасть майно підприємства Фонду держмайна для подальшого вирішення його долі: ліквідації чи приватизації.
  • Керівники новостворених компаній спочатку виконуватимуть обов’язки згідно зі статутом до призначення нових очільників.
  • Майно, яким користувалося держпідприємство, увійде до статутного капіталу правонаступника.
  • Підприємства й надалі зможуть користуватися активами, що не підлягають приватизації, а також майном на праві оперативного управління без можливості відчуження.
  • Усі чинні ліцензії, сертифікати та дозволи автоматично залишаються дійсними для правонаступників.

Також уряд заборонив створювати нові державні підприємства у нинішніх формах (державні комерційні, некомерційні та казенні). Органам місцевого самоврядування рекомендували застосовувати аналогічний підхід і для комунальних підприємств.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №4564-ІХ, який дозволяє учасникам товариств з обмеженою відповідальністю вносити кошти до додаткового капіталу без зміни статутного капіталу та часток. Нововведення забезпечує зрозумілий і безпечний механізм залучення інвестицій за міжнародними стандартами та сприятиме зростанню валютних надходжень.

Автор:
Тетяна Бесараб