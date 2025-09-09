Комунальні та державні підприємства змінять форму: уряд дав пів року на старт перетворень

Уряд затвердив, як державні та комунальні підприємства можуть перетворитися на акціонерні товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та державні некомерційні товариства (ДНП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

8 вересня Кабінет міністрів ухвалив постанови №1102-1104, які встановлюють нові правила трансформації державних підприємств. Ухвалення постанов відбулося в рамках реформи системи організаційно правових форм власності.

Законом № 4196-IX Верховна Рада ухвалила важливі зміни, якими з 28 серпня 2025 року припинено дію Господарського кодексу України (ГКУ), а систему організаційно-правових форм діяльності юридичних осіб приведено у відповідність до європейських стандартів.

"Від моменту втрати чинності ГКУ, у державних підприємств є три роки, щоб пройти процес перетворення на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, або державні некомерційні товариства", - йдеться в повідомленні.

Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарина Марчак повідомила, що ці постанови визначають, як державні та комунальні підприємства працюватимуть в умовах нового законодавства.

За її словами, це дозволить відійти від радянської спадщини та уніфікувати правила для всіх, поставивши державний сектор в однакові умови з приватним. Постанови не поширюються на ті підприємства, які вже перебувають у процесі перетворення за старими правилами.

Що передбачає реорганізація

Протягом шести місяців усі державні підприємства мають бути трансформовані у АТ або ТОВ зі 100% державною власністю, або ж ліквідовані.

Організаційно-правову форму визначає засновник підприємства. У ТОВ капітал поділений на частки, а в АТ – на акції, які є цінними паперами та регулюються державою.

Якщо рішення про перетворення чи ліквідацію не ухвалено, уряд передасть майно підприємства Фонду держмайна для подальшого вирішення його долі: ліквідації чи приватизації.

Керівники новостворених компаній спочатку виконуватимуть обов’язки згідно зі статутом до призначення нових очільників.

Майно, яким користувалося держпідприємство, увійде до статутного капіталу правонаступника.

Підприємства й надалі зможуть користуватися активами, що не підлягають приватизації, а також майном на праві оперативного управління без можливості відчуження.

Усі чинні ліцензії, сертифікати та дозволи автоматично залишаються дійсними для правонаступників.

Також уряд заборонив створювати нові державні підприємства у нинішніх формах (державні комерційні, некомерційні та казенні). Органам місцевого самоврядування рекомендували застосовувати аналогічний підхід і для комунальних підприємств.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон №4564-ІХ, який дозволяє учасникам товариств з обмеженою відповідальністю вносити кошти до додаткового капіталу без зміни статутного капіталу та часток. Нововведення забезпечує зрозумілий і безпечний механізм залучення інвестицій за міжнародними стандартами та сприятиме зростанню валютних надходжень.