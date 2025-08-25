Зеленський схвалив зміни до закону про товариства з обмеженою відповідальністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4564-ІХ, який дозволяє учасникам товариств з обмеженою відповідальністю вносити кошти до додаткового капіталу без зміни статутного капіталу та часток.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної ради.

Додатковий капітал ТОВ в Україні

Нововведення забезпечує зрозумілий і безпечний механізм залучення інвестицій за міжнародними стандартами та сприятиме зростанню валютних надходжень.

Раніше закон про ТОВ регулював лише статутний капітал, і будь-які додаткові внески учасників без зміни часток не були законодавчо врегульовані. Бізнес змушений був використовувати внутрішні позики або збільшувати статутний капітал, що створювало незручності та правові ризики.

З прийняттям закону №4564-ІХ учасники ТОВ можуть легально формувати додатковий капітал окремо від статутного. Внески здійснюються за рішенням загальних зборів і не змінюють розмір часток та корпоративні права учасників. Це урівнює українські ТОВ із міжнародною практикою та робить структуру капіталу гнучкішою, водночас вимагаючи уваги до практичних ризиків такої форми фінансування.

Ризики додаткового капіталу ТОВ:

Корпоративні конфлікти: один учасник може інвестувати більше, а частки залишаються незмінними, що створює потенційну напруженість. Рекомендується заздалегідь домовлятися про умови внесків та закріплювати їх у статуті чи корпоративному договорі.

Банкрутство: внески до додаткового капіталу входять до ліквідаційної маси, учасник не є кредитором і може втратити свої кошти без компенсації.

Відносини з кредиторами: додатковий капітал покращує фінансовий стан компанії, але важливо документувати внески як власний капітал, а не кредит.

Переваги:

Гнучкість фінансування: внески можна робити швидко, без зміни статутного капіталу та часток.

Спрощене управління: не потрібна державна реєстрація або нотаріальне посвідчення для кожного внеску.

Покращення фінансових показників: збільшення власного капіталу підвищує кредитоспроможність і прозорість обліку.

Юридична безпека: закон чітко визначає внески, що підвищує привабливість для інвесторів, включно з іноземними.

Збереження контролю: засновники можуть залучати кошти, не розмиваючи свої частки, а нові інвестори можуть отримати вплив через спеціальні умови.

