Зеленский одобрил изменения в закон об обществах с ограниченной ответственностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4564-ІХ, позволяющий участникам обществ с ограниченной ответственностью вносить средства в дополнительный капитал без изменения уставного капитала и долей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной рады.

Дополнительный капитал в Украине

Нововведение обеспечивает понятный и безопасный механизм привлечения инвестиций по международным стандартам и будет способствовать росту валютной выручки.

Ранее закон об ООО регулировал только уставный капитал, и какие-либо дополнительные взносы участников без изменения долей не были законодательно урегулированы. Бизнес вынужден был использовать внутренние ссуды или увеличивать уставный капитал, что создавало неудобства и правовые риски.

С принятием закона №4564-ІХ участники ООО могут легально формировать дополнительный капитал отдельно от уставного. Взносы осуществляются по решению общего собрания и не изменяют размер долей и корпоративных прав участников. Это уравнивает украинские ООО с международной практикой и делает структуру капитала более гибкой, в то же время требуя внимания к практическим рискам такой формы финансирования.

Риски дополнительного капитала ООО:

  • Корпоративные конфликты: один участник может инвестировать больше, а частицы остаются неизменными, что создает потенциальную напряженность. Рекомендуется заранее договариваться об условиях взносов и закреплять их в уставе или в корпоративном договоре.
  • Банкротство: взносы в дополнительный капитал входят в ликвидационную массу, участник не является кредитором и может потерять свои средства без компенсации.
  • Отношения с кредиторами: дополнительный капитал улучшает финансовое состояние компании, но важно документировать взносы в качестве собственного капитала, а не кредита.

Достоинства:

  • Гибкость финансирования: взносы можно производить быстро, без изменения уставного капитала и долей.
  • Упрощенное управление: не требуется государственной регистрации или нотариального удостоверения для каждого взноса.
  • Улучшение денежных характеристик: увеличение собственного капитала увеличивает кредитоспособность и прозрачность учета.
  • Юридическая безопасность: закон четко определяет взносы, повышающие привлекательность для инвесторов, включая иностранные.
  • Сохранение контроля: учредители могут привлекать денежные средства, не размывая свои доли, а новые инвесторы могут получить влияние через специальные условия.

Напомним, в Украине по состоянию на август 2025 года в Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам. Почти 2 тысячи компаний не выплатили работникам зарплату.

Автор:
Ольга Опенько