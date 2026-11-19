Утечка внутренних документов Deutsche Bank засвидетельствовала, что две компании президента США Дональда Трампа осуществляли финансовые операции с фирмами, которые, вероятно, были связаны со схемами отмывания денег в России и Азербайджане. Речь идет о миллионных транзакциях, которые привлекли внимание банковских специалистов по финансовому мониторингу.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Mail.

Отмечается, что крупнейший немецкий банк Deutsche Bank годами производил подозрительные платежи в пользу компаний Трампа и структур российских олигархов, несмотря на предупреждение своих сотрудников о рисках отмывания денег.

Компании Трампа DT Marks Baku и THC Baku Services фигурировали в подозрительных операциях на сумму свыше $3 млн. Часть платежей была связана с российскими и азербайджанскими сетями подставных фирм для вывода денег. В 2014 году Deutsche Bank сообщил властям США о трех переводах в пользу DT Marks Baku из-за скандального эстонского филиала Danske Bank. Спустя год THC Baku Services получила более $140 тыс. от британской Faberlex.

Faberlex была связана денежными переводами из британской Datemile Alliance. И получала средства от Metastar Invest, а среди ее контрагентов были "Рособоронэкспорт", ЕВРАЗ, ММК и Россельхозбанк.

Deutsche Bank годами проверял бизнес Трампа

Проанализированные документы также свидетельствуют о том, что Deutsche Bank проводил масштабную внутреннюю проверку финансовых операций Трампа и его окружения.

Так, в 2017 году банк начал расследование под названием Project Broadway, касающееся семьи Трампа и его деловых отношений с финансовым учреждением.

Отдельно банк ввел конфиденциальную политику контроля за так называемыми защищенными клиентами. В эту категорию входили сам президент США, чиновники его администрации, родственники и близкие соратники. Среди них были Пол Манафорт, Джаред Кушнер и Иванка Трамп.

Журналисты обратили особое внимание на меморандум от мая 2020 года, который подготовил руководитель подразделения финансовой разведки Deutsche Bank в США Брайан Гагерти.

В документе говорится, что банк подал 59 сообщений о подозрительной деятельности, которые касались 140 юридических лиц. Более 3 млн. долларов в упомянутых транзакциях были связаны с компаниями DT Marks Baku LLC и THC Baku Services LLC. В меморандуме отдельно отмечалось, что Дональд Трамп лично не был указан как подозреваемый в соответствующем сообщении.

Deutsche Bank обслуживал состоятельных россиян

Deutsche Bank также обслуживал состоятельных россиян. Через другую сеть подозрительных компаний в 2017-2020 годах прошли операции на сумму более 1,7 млрд. евро. Часть из них журналисты связали с окружением основателя "Русала" Олега Дерипаски. Сеть включала 15 основных фирм и около 20 тысяч транзакций. К примеру, гонконгская Dempshire Corporation перечислила более 8 млн евро австрийскому частному авиаперевозчику Avcon Jet. В сентябре 2019 года семья Дерипаски заказала через Dempshire самолет Gulfstream 550 для перелета из Москвы в Лондон и обратно. Еще около 3,8 млн евро получил французский дизайнер Тино Зервудачи, работавший с недвижимостью миллиардера. Более 300 тысяч евро поступили управляющему его имуществом Грэму Бонему-Картеру, которого позже обвинили в США в обходе санкций.

2020 Deutsche Bank провел переводы на 1,1 млрд евро с российских счетов компании Fren Global на счета в Швейцарии. В операциях принимали участие Альфа-Банк и Сбербанк. Сотрудники Deutsche Bank заподозрили, что за этим оффшором с Британских Виргинских островов мог стоять находившийся под американскими санкциями сенатор Сулейман Керимов с 2018 года.

Внимание сотрудников Deutsche Bank привлекли переводы Романа Абрамовича на $140 млн. В 2018-2020 годах деньги крутились между его счетами через Альфа-Банк. Также, невзирая на замечания специалистов по финансовым преступлениям, в 2020 году немецкий банк сохранил отношения с металлургической группой Evraz Абрамовича. В январе 2026 года немецкие следователи провели обыски в Deutsche Bank по делу о возможном отмывании денег. Адвокаты Абрамовича заявили, что он не фигурант уголовного дела.

После введения американских санкций против Виктора Вексельберга в 2018 году Deutsche Bank продолжал работать со связанными с ним швейцарскими компаниями Sulzer и OC Oerlikon. Большие пакеты их акций контролировали через структуры миллиардера. Сотрудники банка так и не смогли полностью установить их владельцев из-за оформления из-за трастов. В 2021 году специалисты по финансовым преступлениям предложили прекратить сотрудничество с рядом этих компаний, но другие подразделения банка выступили против.

Deutsche Bank неоднократно делал исключения из требований по проверке владельцев и для нефтехимического "Сибура". Сотрудничество с компанией принесло банку около 15 млн. евро с 2016 по 2021 год. При этом 14,5% "Сибура" принадлежали Геннадию Тимченко, находившемуся под западными санкциями. Среди акционеров также был Кирилл Шамалов, бывший зять Владимира Путина. Несмотря на возражения специалистов по финансовым преступлениям, Deutsche Bank рассматривал участие в финансировании проектов "Сибура".

Перевод российских клиентов в Швейцарию и Люксембург впоследствии усложнил предоставление информации американским властям. После введения санкций против России в 2014 году банк стал переводить часть состоятельных клиентов из РФ на обслуживание в страны, где действуют строгие правила банковской тайны. Из 160 крупных российских клиентов Deutsche Bank 17 фигурировали в так называемом "кремлевском списке" Минфина США. В начале 2022 г. банк относил 59 российских клиентов к категории самых чувствительных.

Напомним, на Кипре приступили к расследованию финансовых операций российского миллиардера Романа Абрамовича. Его подозревают в сокрытии активов на $672 млн и минимизации налоговых обязательств.